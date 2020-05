IoRestoInSala: le sale virtuali riaccendono i cinema

#IoRestoInSala è la nuova piattaforma di cinema on line che, pur proponendo film in streaming, invoca di "restare in sala", fisicamente appena si potrà, e intanto virtualmente. Nasce proprio dalle sale cinematografiche, con la collaborazione di un gruppo di distributori e del sito di cinema Mymovies, e si basa sul rapporto di fiducia e affiliazione tra lo spettatore e la sua sala preferita. È una sorta di possibilità in più, un secondo canale di fruizione messo a disposizione da ogni singola sala: accanto alla possibilità di recarsi normalmente al cinema, appena il graduale ritorno alla normalità post-Covid lo consentirà (i cinema possono riaprire dal 15 giugno), subentra la variante di partecipare a proiezioni on line, in una sala virtuale, che ogni cinema aderente proporrà sul suo sito. Puntando sulla qualità.

Il motto è «il cinema senza i cinema non può esistere». Si inizia oggi 26 maggio.

Al momento sono 71 le sale aderenti in tutta Italia con oltre 160 gli schermi (ogni sala può proporre più schermi). L'illustrazione dell'iniziativa, disegnata da Guido Scarabottolo, è una cartina dell'Italia nera, illuminata dalle luci in corrispondenza delle sale che si riaccendono con #IoRestoInSala: «Con i cinema c'è più luce».

È dal 23 febbraio che i cinema hanno dovuto spegnere le luci in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia. Dall' 8 marzo in tutta Italia.

«Ora che le sale sono chiuse, indipendentemente da quando potranno essere riaperte, scommettiamo che vogliamo esserci, oggi con le sale serrate, domani quando le sale riapriranno» dice Lionello Cerri del Cinema Anteo di Milano. «È un'iniziativa da molto tempo nei nostri pensieri, siamo riusciti a portarla avanti con determinazione. È un traguardo importante se si pensa che la filiera del cinema in questi anni è stata molto divisa tra produzione, distribuzione e altri media. Oggi c'è possibilità di confrontarci con il nostro pubblico anche online».

Lionello Cerri durante la conferenza stampa virtuale di #IoRestoInSala

Il cartellone di ogni sala virtuale sarà scelto da ogni singolo esercente. Molti eventi saranno condivisi tra tutte le sale aderenti, altri saranno pensati su misura per il proprio pubblico.



«Mancherà l'atmosfera della sala buia, a cui vorremo tornare presto, ma ci sarà il vantaggio di scambiare iniziative di diverse sale e città, per collegare il pubblico di tutta Italia», spiega Alessandro Giacobbe della casa di distruzione Academy Two.

«È un progetto molto nuovo e unico, che non ha un padrone. Nasce da un gruppo di esercenti e distributori che vogliono lavorare insieme, credono nella sala e, grazie alla collaborazione con Mymovies, fanno qualcosa che in questo modo non si era mai tentato. Accanto alla sala tradizionale, ci saranno una sala o più schermi virtuali» afferma Gian Luca Farinelli della Cineteca di Bologna. «Apre una possibilità di lavorare estremamente interessante, che è valida oggi ma anche quando si potranno aprire le sale. Ogni singola sala potrà sviluppare una sua politica di programmazione per il proprio pubblico. Ci saranno dei film non ancora disponibili on line, altri invece già on line. Si chiama #IoRestoInSala perché creiamo una relazione con il pubblico, che ci ha tanto sollecitato a tornare a fare una programmazione. È un progetto allegro e positivo, usciamo da un periodo estremamente negativo in cui il Paese ha saputo reggere, dobbiamo guardare al futuro».

La comunicazione del premier Giuseppe Conte del 16 maggio, che ha fissato nel 15 giugno la possibilità di riaprire i cinema, ha per un attimo posto dei dubbi sulla necessità di #IoRestoInSala. Presto dissipati. «Quando abbiamo capito che l'apertura dei cinema era così vicina, contrariamente a quanto si vociferasse e circolasse sui social, dove si parlava di ottobre o addirittura gennaio 2021, ci siamo chiesti se proseguire il progetto #IoRestoInSala. Ebbene, abbiamo rafforzato l'idea», dice Thomas Bertacche di Tucker Film. «Per dare spazio ai classici. C'è ancora gente che legge Calvino e vuole vedere Fellini. Sarà un'offerta in più che daremo ai nostri spettatori».

Come si vedono i film

Chi è già abituato a vedere i film in streaming nel sito Mymovies, partner tecnico dell'iniziativa, può già avere un'idea di come funzionerà la fruizione, che assomiglierà molto alle modalità del recarsi al cinema, rimanendo però a casa: c'è un orario prestabilito della proiezione, una poltroncina da prenotare.

Lo spettatore acquisterà il biglietto dal sito internet del suo cinema di riferimento. A ogni spettatore sarà assegnato un codice che corrisponde al suo posto assegnato nella sala virtuale. Ogni sala del cinema avrà quindi un suo proprio corrispettivo virtuale con lo stesso numero di posti a sedere.

Ogni cinema digitale simulerà la visione di un film in sala. Sarà possibile vedere gli altri spettatori in sala, conversare in chat con il vicino di poltrona e commentare il film.

Il costo dei film in streaming

Ogni film avrà un costo uguale in tutta Italia: 7,90 per le prime visioni, 3,50 euro per i film già usciti o del catalogo.

«Anche dopo che i cinema riapriranno, dopo 105 giorni dall'uscita di un film in sala ci sarà la possibilità vederlo on line se lo si è perso», spiega Cerri.

Ad incassare sarà il singolo cinema, poi l'importo sarà rendicontato al distributore secondo gli accordi di noleggio.

Immagine del film "Favolacce" (Vision Distribution)

I film in cartellone



Si parte martedì 26 maggio con il primo appuntamento: i fratelli D'Innocenzo saranno intervistati da Paolo Mereghetti, in occasione dello streaming di Favolacce, premiato al Festival di Berlino con l'Orso d'Argento.

Giovedì 28 maggio è la volta del film Tornare di Cristina Comencini: la visione sarà preceduta dall'incontro con la regista e la produttrice Cristiana Mainardi, intervistate da Gianni Canova.

Venerdì 29 maggio sarà la volta di Lorenzo Mattotti e Antonio Albanese, che saranno intervistati da Gian Luca Farinelli: seguirà la proiezione virtuale di La famosa invasione degli orsi in Sicilia, film d'animazione tratto dal racconto di Buzzati.

Le interviste "live" avranno inizio alle 20, lo streaming film alle 20.30.

#IoRestoInSala non è MioCinema

Non bisogna confondere #IoRestoInSala con MioCinema, un'altra iniziativa appena nata, sempre in seguito all'emergenza Coronavirsu. MioCinema nasce da un'idea di Lucky Red come piattaforma digitale unica, non quindi come più sale virtuali all'interno dei singoli siti delle sale fisiche. Supporta comunque le sale aderenti con una percentuale degli incassi (nel registrarsi si seleziona il proprio cinema di riferimento a cui si vuole dare supporto). Al momento Lucky Red non ha messo i suoi film a disposizione di #IoRestoInSala.

Le sale aderenti

#IoRestoInSala è un progetto inclusivo, quindi in corso d'opera potranno unirsi tutte le sale che lo vogliano.

Coinvolge sale cinematografiche dal Piemonte alla Sicilia alla Sardegna, con molte sale di città metropolitane e non che hanno rapporto con il proprio territorio. C'è anche il Sivori di Genova, la più antica sala italiana, che proiettò il primo filmato dei fratelli Lumière il 30 maggio 1896.

Ecco l'elenco delle sala aderenti ad oggi.

Piemonte

Acqui Terme - Cristallo

Bra - Impero

Novi Ligure - Moderno

Ovada (AL) - Splendor

Lombardia

Milano - Anteo Palazzo del cinema

Milano CityLife - Anteo

Bergamo - Auditorium

Bergamo - Capitol

Bergamo - San Marco

Cremona - Anteo Spaziocinema

Mantova - Del Carbone

Mantova - Mignon

Monza - Capitol Anteo Spaziocinema

Sesto San Giovanni - Rondinella

Treviglio - Anteo Spaziocinema

Varese - Filmstudio 90

Varese - Nuovo

Voghera - Cinema Teatro Arlecchino

Trentino Alto Adige

Trento - Multisala Astra

Bolzano - Filmclub

Friuli Venezia Giulia

Udine - Visionario

Udine - Cinema Centrale

Pordenone - Cinemazero

Trieste - Ariston

Lignano - Cinecity

Veneto

Padova - Lux

Padova - Rex

Bassano del Grappa - Metropolis Cinemas

Belluno - Cinema Italia

Schio - Nuovo Cinema Pasubio

Vicenza - Odeon

Emilia Romagna

Bologna - Lumiere

Bologna - Pop UP Cinema Jolly

Bologna - Pop Up Cinema Medica

Bologna - Pop Up Cinema Bristol

Cattolica - Snaporaz

Ferrara - Apollo

Modena - Truffaut

Parma - Cinema Edison D'essai

Rimini - Tiberio

Toscana

Firenze - Stensen

Firenze - Spazio Alfieri

Pisa - Arsenale

Liguria

Genova - Odeon

Genova - Ariston

Genova - Corallo

Genova - City

Genova - Sivori

Diano Marina - Politeama Dianese

Imperia - Imperia

Rapallo - Augustus

Santa Margherita - Centrale

Savona - Filmstudio

Sestri – Levante Ariston

Marche

Ancona - Azzurro

Fermo - Sala Artisti

Umbria

Perugia - Postmodernissimo

Lazio

Roma - Andromeda Cinemas

Roma - Madison

Roma - Caravaggio

Campania

Napoli - Modernissimo

Puglia

Bari - Splendor

Brindisi - Andromedamaxicinema

Calabria

Catanzaro - Cinema Teatro Comunale

Sicilia

Palermo - Multiplex Planet La Torre

Catania - Planet

Messina - Multisala Iris

Messina - Multisala Apollo

Castrofilippo - Multisa Planet La Vigne

Siracusa - Multisala Planet Vasquez

Sardegna

Iglesias – Madison