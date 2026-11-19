GROM celebra le Atp Finals con una proposta gastronomica dedicata e un’esperienza che unisce gusto, sport e tradizione

Un filo invisibile lega il prestigio di un grande evento sportivo globale alla capacità di un territorio di raccontarsi attraverso le proprie icone quotidiane. Accade a Torino dal 15 al 22 novembre, nei giorni in cui le Nitto Atp Finals richiamano sotto la Mole i migliori otto tennisti al mondo e una platea internazionale di spettatori. In questa cornice di respiro globale, GROM (realtà fondata nel capoluogo piemontese nel 2003 e cresciuta fino a diventare un riferimento internazionale) interpreta il ruolo di ambasciatore del territorio. L’occasione per far dialogare la tensione agonistica dei grandi tornei con la dimensione raccolta e autentica della pausa di qualità, riaffermando l’identità torinese attraverso uno dei suoi simboli gastronomici più riconoscibili.

Lo sport, da sempre occasione di incontro e di condivisione, trova nel gelato un compagno ideale durante o dopo la partita. Da questa idea nasce la presenza di GROM nella settimana del tennis torinese. Il brand, a onor del vero, non è nuovo al mondo dello sport, essendosi già affiancato alla pallavolo con Vero Volley, alla corsa con i Runner Club locali nelle città di Milano, Roma e presto anche Vercelli e Torino, ai circuiti più prestigiosi del golf italiano, al padel solidale con Malaika Children & Friends ed essendo presente da oltre cinque anni con una gelateria all’interno del Roland Garros, a Parigi.

Il ruolo di GROM durante le Atp Finals

GROM conta oggi una rete di 53 gelaterie in Italia e nel mondo, ma l’idea di partenza è rimasta la stessa: al centro vi sono il tempo e la cura, che fanno la differenza in qualsiasi campo. Sono gli stessi valori che il brand ritrova nel tennis, una disciplina in cui contano l’attenzione al dettaglio, la costanza di chi dedica ogni giorno lo stesso impegno al proprio mestiere e il rispetto del giusto tempo, e in cui il momento del recupero merita la stessa attenzione della sfida. Proprio per questo, nel cuore di un evento che, oltre all’agonismo in campo, rappresenta un volano straordinario per il turismo esperienziale e l’economia cittadina, GROM ha scelto di accogliere visitatori e torinesi offrendo loro un’esperienza quasi sartoriale.

«Nel tennis servono disciplina, cura e grande passione. Gli stessi valori tipici del nostro gelato, i fari che illuminano il nostro percorso sin da quando siamo nati. Scoprire Torino al centro del mondo in questo sport che amo io stesso, è un grande orgoglio. Ed è splendido sentirsi parte di queste celebrazioni portando un po’ di questa atmosfera gioiosa nelle nostre gelaterie», ha dichiarato Enrico Destro, CEO di GROM.

Il «gelato delle Atp Finals»

E proprio a partire da questa questa condivisione di valori nasce il programma pensato per la settimana del tennis torinese.

Nelle gelaterie GROM di Torino, è disponibile per tutta la durata dell’evento un affogato al caffè creato per l’occasione. Il calore e la carica del caffè espresso avvolgono la morbidezza del gelato al gusto Crema come una volta (crema classica e tradizionale con una nota di limone finale che stupisce il palato), scolpito per l’occasione nella forma perfetta di una pallina da tennis. Un contrasto caldo-freddo pensato per regalare un’esperienza di gusto che va dritta al punto.

I negozi torinesi vantano inoltre un allestimento pensato per far vivere la magia del grande evento a chiunque passeggi in città, grazie alle decorazioni esterne delle vetrine. Entrando, un’ambientazione unica trasforma i soffitti in una pioggia di palline e racchette storiche firmate GROM, immergersi nell’energia del grande tennis a ogni assaggio.

L’iniziativa conferma la volontà del marchio di presidiare i momenti speciali in cui lo sport e la città si incontrano, trasformando la gelateria in uno spazio in cui appassionati di gelato, di sport e non solo trascorrono insieme del tempo di qualità. Un percorso che unisce gusto, esperienza e racconto oltre il semplice momento di consumo.