L’inizio era stato entusiasmante, il finale è tristissimo per Flavio Cobolli che incassa un umiliante 6-0 nel secondo set ed esce a testa bassa dalla Inalpi Arena di Torino. Il romano ha deluso da tutti i punti di vista, ma è mancato soprattutto nella sua caratteristica principale, la voglia di vincere. Lui che è uno che non si arrende mai è crollato di schianto dopo aver giocato punto a punto il primo set, che aveva iniziato subito con il break prima che Frances Tiafoe prendesse il ritmo giusto. Dopo l’avvio schock il francese, che ha rischiato di andare sotto 3-0, ha preso in mano l’incontro. Tiafoe ha servito meglio e sbagliato meno, mentre Cobolli non è stato altrettanto efficace col servizio e disastroso nel rovescio. Epppure è rimasto attaccato all’avversario fino al tie-break del primo set. Ha avuto anche due set ball sul 6-4 Cobolli, ma è lì che forse ha sentito la pressione di essere l’unico italiano in campo alle FInals di Torino. “Se ci fosse stato Jannik avrei giocato con meno pressione” aveva detto dopo il ko con Medvedev all’esordio, ma la realtà è che deve ancora acquisire esperienza a questi livelli senza dimenticare che il 2026 è stato comunque l’anno in cui è entrato per la prima volta tra i primi dieci al mondo.

Grande pubblico

I tredicimila della Inalpi Arena erano tutti per lui, nel parterre oltre alla famiglia c’erano Matteo Berrettini e Filippo Volandri a tifare per Flavio. Dopo l’avvio promettente con otto punti consecutivi, Cobolli ha sentito probabilmente in maniera decisiva la pressione e ha sofferto anche la superficie velocissima che Tiafoe ha dimostrato invece di aver capito dopo le prime difficoltà. Nel secondo set poi Cobolli è crollato di schianto, dando l’impressione di non avere più energie nè fisiche nè mentali per stare in campo, mentre Tiafoe giocava in scioltezza. Diventa inutile a questo punto la sfida di Cobolli giovedì a Carlos Alcaraz perchè il romano è già fuori dalle semifinali. Una serata da dimenticare in fretta cercando di ricaricare le pile al più presto in vista della coppa Davis che lo vedrà impegnato con gli azzurri da mercoledì prossimo, il primo avversario nei quarti di finale sarà la Corea del Sud. Si gioca a Bologna e gli azzurri sono i favoriti insieme alla Spagna di Carlos Alcaraz e alla Germania di Aleksander Zverev.