Tra un pallonetto di Alcaraz e un rovescio di Zverev, per il capoluogo piemontese queste sono giornate memorabili per via dell’ambitissimo torneo di Tennis ATP Finals. Ma oltre alle sfide fra i titani della racchetta, nella città sabauda ci sono molte altre cose da vedere. Tra chiese suggestive, mercatini sorprendenti e locali dove il tempo sembra essersi fermato, a Torino non ci sia annoia mai. Ecco 9 cose da fare in questo periodo. Anche quando il torneo sarà finito e i riflettori si saranno spenti.

1) Una visita al Museo Egizio

Non si può parlare di Torino senza citare il suo più celebre museo, considerato il più importante d’Europa e il secondo al mondo per la conoscenza delle antichità egizie. Fondato nel 1824, ha sede in un vasto edificio situato nel cuore della città. Pienamente all’altezza della sua fama, il museo colpisce per la ricchezza delle collezioni e per l’eccellente allestimento. Indimenticabile la sala delle statue, nella quale spiccano le sculture che ritraggono Sekhmet («la potente»), emblematica dea dalla testa leonina.

2) Un gelato da Pepino

In piazza Carignano, a due passi dal Museo Egizio, si trova lo storico locale dove è nato il gelato da passeggio. Si tratta della Gelateria Pepino, aperta nel lontano 1884. Nel 1938 lanciò il mitico Pinguino, considerato il primo gelato «confezionato» al mondo. Ancora oggi è possibile gustarlo nella accogliente sala interna, tra arredi in legno e atmosfera d’altri tempi.

3) Un giro nelle sale di Palazzo Carignano

In una città ricca di superbi edifici d’epoca, il Carignano merita una menzione speciale. Fu la sede del primo parlamento del Regno d’Italia, lo storico Parlamento Subalpino aperto nel 1861. Quando Torino era la prima capitale dell’Italia unita. Oggi Palazzo Carignano ospita il Museo Nazionale del Risorgimento, fondamentale per la conoscenza di un periodo decisivo per la storia del nostro Paese.

4) Un pomeriggio in Piazza della Consolata

Amata da torinesi e turisti, è uno degli spazi più suggestive della città. È dominata dalla splendida Basilica di Santa Maria della Consolazione, ovvero il Santuario della Consolata da cui la piazza prende il nome. Si tratta di un capolavoro barocco, al quale lavorarono architetti del calibro di Guarino Guarini e Filippo Juvarra. All’imbrunire, le luci dei lampioni rendono la piazza particolarmente suggestiva. E per difendersi dal freddo autunno subalpino, vale la pena di rifugiarsi nello storico caffè Al Bicerin dal 1763: è il bellissimo locale d’epoca dove fu inventato il mitico bicerin, la bevanda simbolo di Torino.

5) Un giro tra le librerie antiquarie

Torino è ricca di librerie, molte delle quali dedicate ai libri antichi e fuori catalogo. Dai portici delle principali vie del centro alla Galleria Subalpina, negozi e bancarelle offrono molteplici occasioni per scovare libri rari e introvabili. E contribuiscono a fare del capoluogo piemontese una città d’atmosfera. Colta ed elegante.

6) Alla scoperta dei mercatini torinesi

Non tutti lo sanno, ma nel capoluogo sabaudo ci sono alcuni tra i mercati all’aperto più grandi d’Italia. Di sabato c’è lo storico Balon, il mercato delle pulci: le strade del Borgo Doria si popolano di decine di bancarelle che propongono oggetti d’ogni sorta. Tra libri d’occasione, antiquariato e modernariato, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. E il quartiere si popola di acquirenti e di semplici curiosi, in un’atmosfera animatissima e ricca di colore.

7) Una visita alla Cappella della Santa Sindone

Nella bella Cattedrale dedicata a San Giovanni Battista è custodita la reliquia più famosa del mondo. In una teca è conservato quello che è ritenuto il sudario che avvolse il Corpo di Cristo, nei tre giorni di permanenza nel sepolcro, prima della Resurrezione. Ostensioni pubbliche della Sindone vengono eccezionalmente decise dal Papa; l’ultima si è tenuta nel 2015.

8) Una passeggiata per i viali del Valentino

Indubbiamente fra i più bei parchi d’Italia, il Valentino ammalia soprattutto in autunno con il suo magnifico foliage. Tra edifici d’epoca e scorci sul Po, una passeggiata in questo polmone verde di Torino regala suggestioni in abbondanza.

9) Una sosta elegante da Baratti e Milano

All’interno della splendida Galleria Subalpina, la caffetteria Baratti e Milano è un locale simbolo della Torino più autentica. Tra stucchi e specchi dorati, si gustano indimenticabili prelibatezze in un’atmosfera di raffinata eleganza. Che più torinese non si può.

