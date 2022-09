X Factor 2022: 5 cose da sapere sulla nuova edizione

Dopo un'edizione da dimenticare, tra ascolti in crisi e format in cerca d'identità, Sky riparte con un X Factor tutto nuovo. O quasi. Le premesse per il rilancio ci sono, a cominciare dalla discontinuità alla conduzione, una giuria tutta nuova e una serie di accorgimenti per rendere il meccanismo delle selezioni più accattivante. Come reagirà il pubblico è presto per dirlo ma intanto il talent musicale tra i più longevi della tv cerca una formula diversa (e più pop) e questo è già un passo in avanti. Ecco cinque cose da sapere sulla nuova edizione, al via da giovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.

X Factor 2022, Francesca Michielin è la nuova conduttrice

Tocca a Francesca Michielin prendere in mano la conduzione del talent show e provare a cucirselo addosso. Non c'era riuscito lo scorso anno Ludovico Tersigni, chiamato nell'impresa complicata del dopo Cattelan. Per lei sarà diverso, perché le dinamiche le conosce bene e dall'interno: dieci anni fa vinse il talent e ora torna lì dove tutto è cominciato - anche se "dall'altra parte della barricata" - dopo un percorso artistico originale, tra dischi, tour, libri podcast e conduzioni. Ha stile e personalità per farcela.





La giuria tutta nuova

Cambia la conduzione e cambia radicalmente anche la giuria, con un veterano, Fedez, e tre new entry assolute. Ambra Angiolini, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, uno dei personaggi più trasversali dello spettacolo Italiano; Dargen D’Amico, rapper, cantautore e produttore musicale, cui la popolarità è letteralmente scoppiata tra le mani grazie a Sanremo 2022 ; Rkomi, campione di vendite e di sold out, reduce dai trionfi dei suoi ultimi lavori che hanno infranto ogni record precedente. E poi c'è Fedez, che rientra a quattro anni dall’ultima volta: nelle sue cinque edizioni ha sempre lasciato il segno, mostrandosi competente e ambizioso.

Il ritorno di Fedez

Il ritorno di Fedez in giuria è senza dubbi uno del passaggi più attesi: torna dieci anni dopo l'esordio, a 23 anni, ma con uno spirito diverso. «Televisivamente è stata la mia prima esperienza, ho imparato molto. La novità sarà non prepararmi», svela. Quanto all'addio al talent, avvenuto qualche edizione fa, ammette di averla vissuta in maniera "un po' traumatica". «Appena il terreno era propizio per un ritorno non ho esitato. La nostra è una grande sfida ma so cosa abbiamo fatto finora e credo fortemente in questo progetto e a differenza degli altri anni mi godo il momento senza pensarci troppo».

Il meccanismo (con una Last Call tutta nuova)

Più pop e più "normalità". Sono queste le chiavi su cui punta X Factor 2022 forse per dimenticare certi eccessi del passato che non hanno portato bene agli ascolti. Si parte giovedì 15 con le immancabili Audition, avanti per tre serate, in cui gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale: servono tre sì per approdare ai Bootcamp (6 e 13 ottobre), con l'imprevedibile meccanismo degli switch sulle ambitissime sedie, che quest’anno saranno sei. Si cambia invece con l’inedita fase di Last Call: il meccanismo prevede quest’anno che sul palco tornino le sei sedie e i giudici, riascoltando tutti i contendenti del proprio roster, possano scegliere i tre concorrenti trio che vorranno portare ai Live Show (al via dal 27 ottobre). Per la prima volta nella storia di X Factor il pubblico accompagnerà i giudici dai primissimi ascolti fino alla scelta dei tre componenti di ciascuna squadra, che avverrà dunque in tempo reale davanti a tutti. Unica regola: l’obbligo di portare con sé ai Live Show almeno una band e almeno un solista. Sperando che nel gruppo ci siano un altro fenomeno come i Måneskin.

Gli screzi tra Ambra e Fedez

A rendere più frizzante la vigilia di X Factor 2022 sono state le indiscrezioni sulla presunta lite tra Ambra e Fedez. «Ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti», ha scritto Chi, spiegando che tra i due non era scattato il feeling. Entrambi però hanno smentito, ognuno alla propria maniera, e Fedez ha precisato ironicamente: «Avevamo litigato ancora prima di conoscerci, quindi grazie. Direi che abbiamo litigato prima, quindi ora basta». Ma ai Live, si sa, può capitare di tutto.