Tra i casi di omicidio e la ricerca del padre, tra il duro lavoro in redazione e la difficile collaborazione con Francesco, per Viola le cose si fanno sempre più intricate. La vicinanza con Raniero aggiunge poi un imprevisto in più alla sua frenetica vita e quando decide di dirgli tutta la verità sulla sua malattia, un colpo di scena cambia tutto. Si annuncia pena di imprevisti la quarta puntata di Viola come il mare, la serie di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi, che intreccia commedia e giallo, con i protagonisti chiamati a risolvere misteriosi casi di omicidio caratterizzati da un elemento ricorrente: l’insensatezza. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda venerdì 21 ottobre.

Viola come il mare, le anticipazioni della quarta puntata

Viola (Francesca Chillemi) si è decisa: vuole concedersi un romantico weekend con Raniero (Romano Reggiani) ma tutto sembra remare palesemente contro di lei: prima viene colpita un fastidioso raffreddore, poi viene chiamata ad collaborare per indagare sul misterioso omicidio della ristoratrice Luisa Palazzo. Come se non bastasse, il clima in redazione si fa sempre più strano. Quando tutto sembra risolto, Viola è comunque costretta a rimandare tutto e a non partire.









Viola e Francesco sempre più lontani?

Nel frattempo, l'affascinante ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman) continua la sua indagine privata sui trafficanti, rifiuta di frequentare ancora Farah ma si attiva per cercarla solamente quando la ragazza scappa dal centro di accoglienza. Intanto, mentre cerca di capire cosa c'è dietro il tentato omicidio dell'avvocato Graziosi, Viola scopre una sorprendente verità sul conto dell'amica e collega Tamara (Chiara Tron). Poi la giornalista capisce che è arrivato il momento di parlare a Raniero della sua malattia: ma tutto sembra remare con le sue intenzioni.