Viaggi Pazzeschi: 5 cose da sapere sul travel show di Victoria Cabello

A colpi di “vale tutto”, Victoria Cabello torna in tv e lo fa in modo anticoncezionale - una cifra che ha caratterizzato tutta la sua carriera - con un programma ad alto tasso di imprevedibilità. La conduttrice sarà infatti la coprotagonista di Viaggi Pazzeschi, il nuovo travel show che debutta su Tv8 in prima serata da martedì 23 maggio. Al suo fianco non poteva che esserci Paride Vitale, amico e fidato compagno di disavventure, con cui ha condiviso la straordinaria vittoria dell’edizione di Pechino Express nel 2022. La surreale coppia sperimenterà una modalità di viaggio totalmente fuori dal comune.

Viaggi Pazzeschi, come funziona il travel show di Victoria Cabello

In ogni tappa, Victoria Cabello e Paride Vitale incontreranno tre italiani che si sono trasferiti da tempo nella città protagonista di puntata, i quali proporranno ai due conduttori una serie di esperienze lontanissime dai convenzionali tour turistici. Cabello e Vitale saranno dunque letteralmente in balia dei local, come sono stati ribattezzati, che li spingeranno a fare esperienze surreali, delle vere e proprie “mattate” alla Amici miei, che daranno il via a gag e dinamiche di viaggio dal potenziale ad alto tasso di ironia.

Le sei tappe del programma

Dopo essersi fatti riconoscere in Medio Oriente a Pechino Express, Cabello e Vitale puntano a fare il bis in Europa. Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool sono infatti le sei destinazioni della prima stagione di Viaggi Pazzeschi, il format ideato e prodotto da Banijay Italia, d cui la Cabello è anche autrice. «Ho lavorato sul montaggio, le grafiche, sul titolo, ho voluto dargli la mia impronta e il mio stile», ammette.









Un viaggio surreale

«I local ci hanno fatto sperimentare esperienze che mai nella vita avremmo pensato di provare», ha anticipato la Cabello. Questo darà ai telespettatori la possibilità di conoscere il lato inedito delle città, quello meno turistico, oltre che ricevere veri e propri consigli di viaggio per attività fuori dall’ordinario (ma alla portata di tutti). Al termine di ogni puntata, verrà eletto il local vincitore, scelto secondo il loro insindacabile giudizio.

Chi è Paride Vitale

Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo grazie a Pechino Express 2022, gli addetti ai lavori lo conoscono da anni. Paride Vitale, milanese d’adozione e originario di Pescasseroli (L’Aquila), 45 anni, si occupa di consulenza in strategie di comunicazione, ufficio stampa, organizzazione di eventi e pubbliche relazioni. Victoria e Paride sono amici da oltre vent’anni.

Il ritorno in tv della Cabello dopo la malattia

Dopo una lunga pausa dovuto ai problemi fisici innescati dalla malattia di Lyme (una patologia infiammatoria trasmessa dalle zecche contenenti un batterio, l'agente che causa la malattia), Victoria Cabello è tornata in tv come concorrente di Pechino Express ma Viaggi Pazzeschi segna il suo ritorno alla conduzione. «Adesso sto da Dio, tutte le paure che ti vengono sono sparite, viaggiare è stata la mia cura. Pechino mi ha dato la forza e il coraggio di credere in me stessa, sono stata molto felice di aver partecipato e grata a Costa (Costantino della Gherardesca, ndr) che me l’ha chiesto. Ho retto bene ma la cosa che ho pensato, a bocce ferme, è stata che avevo ritrovato la Vicky degli esordi», ha spiegato a Repubblica.