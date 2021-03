Un passo dal cielo 6: tutte le novità della serie con Daniele Liotti

Un presente pieno di sorprese, un passato sempre pronto ad affiorare e un futuro tutto da scrivere. Dovranno affrontare parecchi colpi di scena i protagonisti di Un passo dal cielo 6 - I guardiani, la serie di Rai1 con Daniele Liotti, Enrico Ianniello e Giusy Buscemi che torna con otto nuove puntate al via da giovedì 1° aprile. Tante novità, ma anche più commedia e immancabili casi da risolvere sono i cardini della sesta stagione della fiction campione d'ascolti, che non solo cambia titolo (o meglio, ne aggiunge un pezzo) ma anche ambientazione e fa i conti con una serie di new entry che cambieranno gli equilibri della storia. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Un passo dal cielo 6 - I guardiani, perché è cambiato il titolo

Si sono trasferiti a San Vito di Cadore, nel cuore delle Dolomiti i protagonisti della serie di Rai1 coprodotta da Rai Fiction con LuxVide e il «trasloco» coincide con diverse novità. A cominciare dal titolo, che diventa Un passo dal cielo 6 - I guardiani. Ma perché è stata fatta questa aggiunta? A spiegarlo è il protagonista, Daniele Liotti: «Si riferisce al fatto che i nostri personaggi sono un po' dei guardiani delle montagne ma anche dell'ambiente», spiega Liotti. Che poi aggiunge: «Francesco Neri abbandona la Forestale, si leva la divisa, ma non per questo rinuncia a difendere le sue montagne e ad occuparsi degli altri». E non è tutto, perché dopo aver detto addio alla sua casa sul lago di Braies ora abita in una baita a picco sulle montagne delle Cinque Torri, isolato da tutti: il suo sogno è portare un branco di lupi in Slovenia, coronando così il desiderio della sua Emma, morta a causa di un aneurisma, ma qualcosa cambia ancora una volta i suoi piani.





Le novità della serie di Rai1 con Daniele Liotti

L'imprevedibilità prende ancora una volta il sopravvento e così, sempre a cavallo, è pronto a partire quando la responsabilità chiama. Cosa che puntualmente accade quando nel bosco millenario che punteggia la vallata viene trovato del nichel e le scavatrici lo stanno sventrando: l'impatto ambientale rischia di essere devastante, gli abitanti della valle si oppongono strenuamente e Francesco non può rimanere indifferente davanti a tutto questo. La situazione si complica quando vicino alla miniera viene ritrova in fin di vita Dafne: Francesco vuole scoprire la verità ma è inconsapevole del fatto che questa nuova avventura che lo porterà a mettere in discussione quello che credeva di sapere sulla morte di Emma. Novità in vista anche per Vincenzo (Enrico Ianniello), che indaga sul tentato omicidio di Dafne: Eva lo ha abbandonato per inseguire la sua carriera e il commissario si è ritrovato solo a crescere la figlia Mela. Ora accanto a lui c'è Elda (Anna Dalton), una donna precisa e puntuale, fissata con l'ecologia. Francesco e Vincenzo affronteranno insieme nuovi casi e avventure che li spingeranno a ridefinire la loro collaborazione e la loro amicizia, tra indagini, storie d'amore e risate in compagnia del fido Huber (Gianmarco Pozzoli).









Chi sono i nuovi personaggi

Tra le new entry nel cast c'è anche Aurora Ruffino, che interpreta Dafne, la misteriosa donna che vive isolata nel bosco assieme alla figlia Lara: la piccola si rifiuta di parlare ma Francesco nota subito al suo collo una croce che apparteneva a Emma. Che segreto insospettabile nascondono? È invece un ritorno quello di Giusy Buscemi, protagonista della terza stagione, quando ancora c'era Terence Hill: arriva sulle Dolomiti nei panni di Manuela, la sorella di Vincenzo, ed è prossima alle nozze con Antonio ma ha un sogno segreto che non ha mai avuto il coraggio di confessare (lo farà con Francesco, con cui nasce un amicizia autentica). Fresca del clamoroso successo de Il commissario Ricciardi, debutta in Un passo dal cielo 6 Serena Iansiti, che entra nella serie come un tornado nei passi di Carolina, un'affascinante ragazza che si spaccia per una consulente ecologica ma in realtà è un'imbrogliona: dietro il suo carattere frizzante nasconde un passato molto più complicato che sorprenderà Vincenzo che si prenderà una cotta per lei). Un passo dal cielo 6 - I guardiani è diretta dai registi Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena.