Mentre tutti sembrano aver perso ogni speranza, Sophie tira dritta e non demorde: l'ex brillante avvocatessa è pronta a tutto pur di ritrovare il piccolo Arthur, il figlio scomparso da tempo. Ci riuscirà? È questa la domanda delle domande attorno a cui ruota la terza e ultima puntata di Sophie Cross-Verità nascoste, la serie franco-belga-tedesca di Rai1 che mescola crimine, dramma e sentimento. Quando il caso si avvia verso la definitiva chiusura, da una foto emerge un indizio che forse può ribaltare tutto. Ecco cos'accadrà nell'episodio finale, in onda martedì 27 giugno.

Sophie Cross-Verità nascoste, la serie di Rai1

Sophie Cross è una mamma felice e un brillante avvocato che improvvisamente si trova a dover cambiare vita dopo la misteriosa scomparsa del suo bambino Arthur, sparito tra le dune del Mare del Nord. Dopo qualche anno di ricerca infruttuosa, il caso viene chiuso dalle autorità ma Sophie non si arrende si fa assumere dalle forze dell’ordine: la donna è infatti convinta che il bambino sia ancora vivo e che il nuovo lavoro le permetterà di indagare più a fondo sul rapimento. Non ne è convinto suo marito Thomas, commissario di polizia: inizialmente la sostiene, poi comincia a pensare che le convinzioni di Sophie sulla scomparsa di Arthur abbiano preso la forma di un’ossessione e così arriva a pregarla di rassegnarsi.





Sophie Cross-Verità nascoste, le anticipazioni dell'ultima puntata

L’omicidio di un detective privato, Jean Delmotte, riapre un caso che risale a cinque anni prima: Mueller, un commerciante di diamanti, venne ucciso con la stessa arma silenziata e il colpevole fu condannato con una sentenza esemplare di cui si parlò molto. Per questo, il Capitano Gabriel Deville, che all’epoca si occupò del caso, viene indagato dagli Affari Interni. Sophie e Thomas, intanto, non perdono le speranze di ritrovare il figlio: grazie alle foto del computer di Stavros, riescono infatti a localizzare l’area giochi della foto in cui compare il piccolo Arthur. Basterà quell'indizio a portarli sulla strada della verità?