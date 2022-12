La vera storia della leggendaria Imperatrice Elisabetta torna in tv con una rilettura pensata per la nuova generazione di spettatori. Debutta mercoledì 28 dicembre su Canale 5 la seconda stagione di Sissi, la serie evento che racconta la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach alla Corte di Vienna, tra il protocollo da rispettare e la battaglia per i suoi ideali. È una rilettura molto più vicina alla reale figura storica di Sissi, con scene ricche di passione e azione e, al centro, l’amore disperato tra Sissi e Franz: girata tra Baviera e Baltico in chiave moderna, avvalendosi di grandi budget, racconta la storia due giovani amanti combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico. Ecco cos'accadrà nella prima puntata.

Sissi 2, tutto sulla seconda stagione della serie evento di Canale 5

L'Imperatrice Elisabetta (interpretata dal’attrice svizzero-americana Dominique Devenport) sceglie l’amore, coltiva con energia le proprie passioni e vive con dolore le perfidie della corte di Vienna. E Franz (Jannik Schümann), a sua volta, dietro la facciata di rigoroso sovrano dell'Impero Austro-Ungarico cela emozioni e sentimenti. Ruota attorno a loro la seconda stagione di Sissi che, dopo aver ottenuto grandi ascolti in diversi paesi europei, approda anche in Italia. Nelle nuove puntate avrà sempre più di rilievo la figura del Conte Gyula Andrássy (Giovanni Funiati): condannato a morte dal Kaiser Franz, verrà poi salvato da Sissi e diventerà il Primo Ministro in Ungheria. Intanto Elisabetta, la donna più bella d'Europa, si mostrerà sempre più cupa e irrequieta, vittima di nevrosi, ossessioni e pensieri depressivi, tanto da non riuscire riuscire ad accettarsi fino in fondo.

Sissi 2, le anticipazioni della prima puntata

Sissi partorisce Rudolf, l'erede al trono d'Asburgo. Poco dopo, Bismarck comincia a minacciare la supremazia austriaca sulla Confederazione tedesca: vuole che venga guidata dalla Prussia ed è pronto a trascinare l'Austria in guerra. Franz deve riarmare il suo impero per fronteggiare la situazione, ma le risorse finanziarie non glielo consentono. Così parte con Sissi per Biarritz, dove incontrerà Napoleone III per chiedergli un prestito. La missione va a buon fine, ma a Biarritz si trovava anche il conte Andrassy. Aveva incontrato Bismarck? Un'alleanza Prussia-Ungheria sarebbe esiziale per l'Austria. Sissi si reca in Ungheria per accertarsi che il Conte Andrassy si schiererà dalla parte dell'Austria nel caso di una guerra contro la Prussia: i ribelli ungheresi però, in combutta con la sorella del Conte, si preparano a ucciderla. Nel frattempo, Franz apprende che Re Ludwig si rifiuta di concedergli l'uso delle ferrovie bavaresi per il trasporto dei soldati e decide di andare dal suocero Max, l'unico in grado di far ragionare il re.