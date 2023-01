Sanremo 2023: le novità, tutte le co-conduttrici e Zelensky (in collegamento)

Volodymyr Zelensky sarà ospite, in collegamento, nella serata finale di Sanremo 2023. A spoilerare la notizia è stato Bruno Vespa durante la sua ospitata di Domenica In, dove il decano dei giornalisti televisivi ha lanciato lo speciale di Porta a Porta che andrà in onda martedì 17 gennaio, un'ora di conversazione con il presidente ucraino. E proprio parlando con Mara Venier ha rivelato i contatti in corso con la Rai per averlo ospite nella serata conclusiva di Sanremo, l'11 febbraio prossimo. Insomma, una domenica intensa per Amadeus, che al Tg1 ha annunciato anche le due co-conduttrici mancanti e i primi ospiti.

Sanremo 2023, Zelensky in collegamento durante la finale

Secondo quanto ha rivelato Bruno Vespa, sarebbe stato il presidente ucraino ad avanzare la richiesta di parlare durante il Festival di Sanremo: il giornalista, che è volato a Kiev per intervistare Zelensky, ha raccontato di aver fatto da tramite con Amadeus, che avrebbe accettato di buon grado la proposta. «Zelensky so che voleva venire a Sanremo, in collegamento naturalmente, ho parlato con Amadeus, e gli ho potuto dire: caro Presidente la aspettiamo per la serata finale del Festival di Sanremo», ha confessato Vespa parlando con la Venier. Uno spoiler inaspettato, che verrà ufficializzato dallo stesso conduttore e dall'ad Rai Carlo Fuortes.

Paola Enogu e Chiara Francini sono le altre due co-conduttrici

Poche ore prima, durante il Tg1 delle 13.30, Amadeus aveva rivelato i nomi delle due co-conduttrici che ancora mancavano all'appello. A Chiara Ferragni - che ha annunciato di voler devolvere in beneficenza il cachet che percepirà per partecipare alla serata di apertura e a quella conclusiva (i compensi vengono coperti dalla raccolta pubblicitaria, non con il canone, va precisato) - e Francesca Fagnani, la giornalista conduttrice di Belve, si aggiungono una sportiva e un'attrice. Si tratta di Paola Egonu, la super pallavolista che il direttore artistico ha definitivo «una grandissima campionessa del volley, grande orgoglio italiano», attesa il giovedì sera. Il venerdì, invece, toccherà a Chiara Francini, star delle serie Rai ma anche attrice teatrale e scrittrice di successo (i suoi libri hanno venduto oltre 100mila copie). Amadeus ha poi annunciato anche il nome dei primi super ospiti internazionali: mercoledì 8 ci saranno i Black Eyed Peas. Ma le novità non sono finite: altri annunci sono previsti a Viva Rai2! da Fiorello domani mattina e in settimana ancora al Tg1.