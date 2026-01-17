Milano Cortina 2026. Istruzioni per l’uso

Alla fine, anche i più indifferenti finiranno per farsi coinvolgere. O travolgere. Perché lo sport funziona così: genera emozioni, produce attaccamenti, seduce con l’insondabile maestria dei gesti atletici e con la storia che, ciascuno, si porta addosso. Lo sport non è narrativa, è epica.

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non faranno eccezione: complice un giusto, sano patriottismo (cadono 20 anni dopo Torino, 70 dopo Cortina stessa), saranno l’argomento principe delle prossime settimane. Per le medaglie e le sconfitte, i traguardi raggiunti, sfiorati o sfumati, ma anche per la visibilità internazionale che daranno allo Stivale: il paragone ricorrente è con l’Expo del 2015, volano per la Lombardia e l’intero Paese.

Infine, terranno banco per ciò che resterà, per l’eredità che lasceranno in dote ai territori ospitanti.

Panorama dedica quattro puntate all’evento, non concentrandosi sulla cronaca delle gare, ma sulla galassia pratica che le precede. Sulle cose da sapere per essere parte della manifestazione o, almeno, della sua conversazione.

Perché, in un modo o nell’altro, queste Olimpiadi riguardano tutti, montanari doc o allergici agli sci, pantofolai e iper-dinamici, entusiasti e diffidenti.

Quando si comincia. La cerimonia inaugurale, prevista per il 6 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza – per l’occasione ribattezzato, con qualche altisonanza, «Milano San Siro Olympic Stadium» – darà il via ufficiale alla kermesse.

Tra i grandi nomi internazionali è attesa la popstar Mariah Carey, tra quelli nostrani la cantante Laura Pausini e l’attore Pierfrancesco Favino, ma il momento culmine, come da tradizione, coinciderà con la sfilata degli atleti e delle atlete. Una parata diffusa, che andrà in scena anche a Cortina, Livigno e Predazzo.

La manifestazione sarà infatti policentrica, si svolgerà in più luoghi, non solo del Veneto e della Lombardia. Si allargherà al Trentino-Alto Adige, coinvolgerà le piste della Valtellina come quelle della Val di Fiemme.

E se è vero che i Giochi inizieranno il 6 febbraio e andranno avanti fino al giorno 22 (mentre i Paralimpici dal 6 al 15 marzo), guardando il calendario ufficiale si scopre un’altra sorpresa, di un piccolo antipasto: il curling prenderà il via il 4 febbraio, l’hockey su ghiaccio e lo snowboard il giorno successivo.

Come seguirle dal vivo. Anche in questo caso si può sfatare un luogo comune. Non bisogna spingersi fino a Milano o Cortina per respirare lo spirito dei Cinque cerchi: accesa lo scorso 26 novembre in Grecia, la Fiamma Olimpica, da inizio dicembre, sta girando l’Italia, isole comprese. Tra le prossime tappe ci sono Verona (peraltro all’Arena del capoluogo veneto, il 22 febbraio, è in programma la cerimonia di chiusura), Padova, Venezia, Trieste, Udine e Bergamo.

I biglietti per le gare sono già in vendita. Si comprano sul sito Tickets.milanocortina2026.org: sono catalogati per disciplina e per località, così è immediato capire dove si svolge ogni sport. Una sezione a parte è dedicata ai tagliandi per i Giochi Paralimpici e ai pacchetti ospitalità (a cura della società On Location), per chi cerca un’esperienza di livello superiore, che spazia dagli ingressi prioritari all’accesso alle lounge con cibo e bevande.

Per rendere più semplice raggiungere i luoghi delle competizioni, Trenitalia ha potenziato i collegamenti integrati, consentendo agli spettatori di viaggiare in modo sostenibile, per esempio combinando trasporto ferroviario e autobus con un unico biglietto. I dettagli sono sul sito Trenitalia.com.

Come seguirle da casa. Chi non vuole spostarsi, può comunque godersi le Olimpiadi in tv. La Rai trasmetterà in chiaro, ovvero fruibili gratuitamente da tutti, centinaia di ore di diretta, focalizzandosi soprattutto sulle gare degli Azzurri, con un’offerta che si allarga anche alla radio e al web. Il servizio pubblico si è pure aggiudicato l’esclusiva dei diritti media per l’Italia dei Giochi Paralimpici. Quanto alla copertura integrale degli eventi dei Giochi Olimpici, sarà disponibile in streaming su Hbo Max, piattaforma lanciata proprio in questi giorni, e su Discovery+.

Esaurita la lista delle informazioni essenziali, la prossima settimana andremo sul fronte sportivo. Esploreremo le varie discipline, dalle classiche a un’esordiente. Racconteremo i campioni italiani più attesi, scommettendo su quelli che potrebbero sorprendere. Il viaggio olimpico è appena cominciato.