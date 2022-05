Quelle brave ragazze: 5 cose sul road show con Maionchi, Milo e Berti

Insieme arrivano a 248 anni ma hanno energia, grinta e carisma da far invidia a tutti. Il trio delle meraviglie formato da Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti si prepara a sbarcare in Spagna e a combinarne di tutti i colori: scatta ufficialmente giovedì 19 maggio l'ora di Quelle brave ragazze, il nuovo road show di Sky Uno che una settimana dopo la fine di Pechino Express 2022 - per altro una delle edizione migliori di sempre - vedrà le tre leggende dello spettacolo italiano alle prese con un viaggio sorprendente in Spagna. Tra sorprese, missioni impossibili e un'amicizia che un po' alla volta le legherà sempre di più nonostante tre personalità che più diverse non si può.

Quelle brave ragazze, in viaggio con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti

Tra tradizioni locali ed esperienze per loro fuori dal comune, le tre protagoniste di Quelle brave ragazze si dovranno calare in usanze e cultura spagnola (e non), ma soprattutto concedersi una vacanza davvero indimenticabile. Per Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti la meta è stata una sorpresa, avendo scoperto di doversi imbracare per Madrid solo quando sono arrivate all'aeroporto di Milano. Ad accomunarle c'è la curiosità, la voglia di divertirsi e di fare nuove esperienze, superando cliché e limiti anagrafici. Lo show è produzione Sky Original, realizzata da Blu Yazmine (la casa produttrice dell'ex direttrice di Rai2, Ilaria Dallatana), ed è nato da un’idea di Mara Maionchi.

Le tappe della viaggio spagnolo

Una volta arrivate a Madrid e dopo essersi sistemate nella prima casa del loro soggiorno iberico, visiteranno il mercato Barceló e Plaza Mayor. Ma dopo la Capitale inizierà la parte più avventurosa del viaggio: si sposteranno prima a Siviglia, poi faranno tappa nel Deserto di Tabernas, a Granada e infine arriveranno a Valencia. Ne vedremo delle belle.

Le missioni impossibili di Maionchi-Milo-Berti

A rende imprevedibile il viaggio saranno una serie di "missioni impossibili" che dovranno affrontare in ognuna delle tappe e poi essere immortalate con un selfie: si va dalla semplice spesa nel mercato per una cena speciale all’incontro con un supereroe, dalla conoscenza con una confraternita religiosa a un’esibizione di flamenco. E ancora dovranno rievocare la scena di uno Spaghetti Western, volare a bordo di una mongolfiera e trasgredire diventando le protagoniste di un concerto metal.

Un accompagnatore speciale

Il trio delle meraviglie viaggerà a bordo di un furgoncino leopardato rosa shocking, guidato dal loro autista tuttofare, l'italo-spagnolo Alessandro Livi. Sarà lui ad accompagnarle nelle varie missioni, ad aiutarle con la lingua spagnola, a fare persino da “bodyguard”. Così, giorno dopo giorno il rapporto con lui diventerà sempre più solido e verrà coinvolto nelle missioni e nella convivenza con le protagoniste.

Quelle brave ragazze, quante puntate e dove vederle

Quelle Brave Ragazze andrà in onda ogni giovedì a partire dal 19 maggio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. In totale sono state realizzate sei puntate.