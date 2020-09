Palinsesti Mediaset 2020/2021: le novità sulle partenze dei programmi

Pochi azzardi e tante riconferme. Mediaset punta tutto sui volti consolidati per i Palinsesti 2020/2021, annunciati con un filmato speciale andato in onda a reti unificate: a sbancare saranno ancora una volta tre donne «chiave» nella programmazione del Biscione, cioè Maria De Filippi, Barbara Palombelli e Barbara D'Urso, mentre tra le novità spiccano a sorpresa Renato Zero e Vanessa Incontrada. Ecco tutto quello che c'è da sapere, rete per rete.

Palinsesti Mediaset 2020/2021, cosa farà Maria De Filippi

È ricominciato da pochi giorni ma già si conferma un asset strategico del pomeriggio di Canale 5 Uomini e Donne: complici le vicende di Gemma Galgani (fresca di lifting), il people show di Maria De Filippi già sbanca gli ascolti. Ma non sarà l'unico impegno per la conduttrice e produttrice, che da sabato 12 settembre sarà ancora tra i giurati di Tú Sí Que Vales, condotto da Belén Rodriguez: con lei riconfermati Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, mentre la clamorosa new entry è Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

La De Filippi tornerà poi a inizio 2021 con C'è posta per te mentre in primavera riparte il serale di Amici (il day time ha lasciato Discovery e andrà in onda su Italia 1, mentre gli speciali del sabato saranno fissi su Canale 5, da novembre). Sempre del «laboratorio» della Fascino, la società della De Filippi, fa parte Temptation Island: dopo il successo estivo, dal 16 settembre al via la nuova edizione senza coppie vip e con il ritorno alla conduzione di Alessia Marcuzzi.

Renato Zero e la Incontrada su Canale 5

A sorpresa, anche Renato Zero sbarca su Canale 5 e lo fa per festeggiare la sua carriera e i suoi 70 anni con una serata evento, il 29 settembre, di cui ancora non si conoscono i dettagli. L'altro colpaccio messo a segno da Mediaset è Vanessa Incontrada: la star della fiction Rai sarà infatti protagonista di una nuova serie - un progetto per ora top secret - che andrà in onda nel 2021. Gli ascolti con lei sono assicurati.













I reality e i game show

Sul fronte reality, il 14 settembre torna Alfonso Signorini con una nuova infornata di concorrenti pronti a varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip 5: nel cast ci sono anche Elisabetta Gregoraci, l'influencer Tommaso Zorzi e ancora Fausto Leali. A gennaio, torna dopo un anno di stop L'Isola dei Famosi, con la conduzione ancora da annunciare: la spunterà Ilary Blasi? Sul fronte game, da giovedì 10 settembre arriva Chi vuol essere milionario, in prima serata, condotto da Gerry Scotti (padrone di casa anche del pre-serale Caduta Libera). A novembre arriverà invece Michelle Hunziker con la nuova edizione del talent musicale All Together now: in giuria oltre a J-Ax ci saranno anche Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.

I tris della D'Urso e della Palombelli

Nella gara tra le «stakanoviste» del piccolo schermo vince a mani basse Barbara Palombelli (numeri alla mano, sta in video oltre 21 ore a settimana): da lunedì 14 settembre riparte in diretta con Forum, alle 11 su Canale 5, poi su Rete 4 con Lo sportello di Forum il pomeriggio alle 14 e in access prime time con il talk politico Stasera Italia. Fa tris anche Barbara D'Urso con Pomeriggio 5, già ripartito il 7 settembre, mentre dal 13 settembre riparte con Live-Non è la D'Urso (tra le chicche, la reunion del cast del primo Grande Fratello) poi tra qualche settimana comincerà anche Domenica Live.

Chiambretti si prende Tiki Taka

Italia 1 si conferma la rete dello sport e, in particolare, del calcio. Si parte la domenica sera, dal 20 settembre, con Pressing, il talk sportivo con Giorgia Rossi che commenta tutti i goal della Serie A. Ma la vera novità è l'approdo di Piero Chiambretti alla conduzione di Tiki Taka, al posto di Pierluigi Pardo: lo« spettacolo del campionato» verrà raccontato con il suo stile unico e irriverente e un parterre di ospiti tutto speciale. Quanto al calcio, sarà Canale 5 a trasmettere in chiaro la partita più forte di ogni turno di Champions League.









Le novità di Italia 1

Novità in vista anche per Italia 1, con Freedeom-Oltre il confine di Roberto Giacobbo che lascia Rete 4 e approda sulla rete cadetta Mediaset: da venerdì 11 settembre torna il racconto sulle meraviglia della natura, della scienza e della storia. Il brand di punta resta Le Iene con il consueto doppio appuntamento: il martedì alla conduzione c'è la coppia Marcuzzi-Savino mentre il giovedì tocca agli inviati storici che condurranno a turno (non mancheranno anche gli speciali sui grandi casi irrisolti). Torna poi anche La pupa e il secchione e viceversa: nonostante il grande successo dell'ultima edizione, Mediaset ha sostituito Paolo Ruffini e alla conduzione ci sarà il comico Andrea Pucci.

Le conferme di Rete4

Attualità, politica, informazione cronaca sono gli architravi portati di Rete 4, diretta da Sebastiano Lombardi, che gongola grazie all'11% di ascolti in più rispetto all'anno passato. In prima serata confermati Quarta Repubblica di Nicola Porro, Fuori dal coro con Mario Giordano, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. Il venerdì sera tocca invece alla coppia Nuzzi-Viero raccontare i grandi fatti di cronaca con Quarto Grado. «Continiamo a crederci e a investire su nove produzioni, anche in momento complicato come questo», commentano da Cologno Monzese.