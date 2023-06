Myrta Merlino lascia La7: il futuro della giornalista è a Mediaset

L'addio di Fazio e Littizzetto alla Rai, Giletti verso la Rai dopo che Cairo gli ha chiuso Non è l'arena, l'Annunziata che sbatte la porta e se ne va dalla Tv di Stato, le suggestioni su Porro in Rai, il ritorno di Insegno, il futuro di Gramellini e della D'Urso, le indiscrezioni sul riapprodo della Balivo a Rai1, Bonolis che annuncia il ritiro dalla tv (tra due anni). Un tele-mercato così frizzante non si vedeva da anni, diciamolo, e le prossime settimane si annunciano bollenti sul fronte dei palinsesti 2023/2024 che verranno presentati tra fine giugno e metà luglio. Nella lunga lista dei "chi entra e chi esce" del borsino della tv ce n'è per tutti i gusti e nelle ultime ore si è aggiunto anche il nome di Myrta Merlino: a sorpresa - ma non troppo - la giornalista ha annunciato in diretta tv l'addio a La7. Il suo futuro? Ecco cosa farà.

Myrta Merlino lascia La7 e trasloca a Mediaset

«E adesso? Da dove comincio adesso?». È iniziato con queste due domande il commiato di Myrta Merlino, che ieri in diretta tv ha concluso dopo dodici anni la sua parentesi alla conduzione de L'aria che tv. «Dodici anni, lunghi, importanti, nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo e caspita se cambiamo! Dodici anni di lavoro, ma questo qui non è mai solo lavoro. Duecento puntate l'anno, due ore e mezza tutti i giorni. Praticamente abbiamo passato la vita insieme. E poi arriva oggi. Un momento di grande, grande commozione», ha ammesso congedandosi. Ed è un addio a sorpresa solo a metà, visto che tra gli addetti ai lavori già circolava con insistenza la voce della sua uscita da La7. Si chiude un'epoca per il mattino della rete di Urbano Cairo e a settembre se ne apre un'altra: tutte le indiscrezioni sul nuovo conduttore convergono sul nome di David Parenzo, già volto del canale. Quanto alla Merlino, manca solo l'ufficialità (e per quella tocca aspettare la presentazione dei palinsesti Mediaset, prevista per il 28 giugno ma ora a rischio slittamento dopo la morte di Silvio Berlusconi) ma è praticamente fatto l'accordo per il suo approdo a Rete4, in prima serata: secondo quanto risulta a Panorama.it, lunedì è previsto un incontro tra la giornalista e i vertici Mediaset (inclusa la Direzione generale dell'informazione) per stabilire gli ultimi dettagli e chiudere la partita.





Nicola Porro a Stasera Italia, Veronica Gentili a Le Iene

La Merlino dovrebbe approdare al mercoledì sera, occupando dunque lo slot di Controcorrente, il talk condotto da Veronica Gentili che TvBlog conferma a un passo dalla conduzione de Le Iene, su Italia1, a sua volta al posto di Belén Rodriguez (che per Dagospia lascia anche Tu si que vales). Un effetto domino che rivoluzionerà dunque i palinsesti Mediaset. «Ed è solo l'inizio: nei prossimi mesi Pier Silvio Berlusconi potrebbe imprimere cambiamenti ancora più importanti», anticipa a Panorama.it un importante dirigente del Biscione. A proposito di cambiamenti, uno riguarderà sicuramente la conduzione di Stasera Italia: venerdì Barbara Palombelli ha annunciato di lasciare il talk dell'access prime time di Rete4 dopo cinque anni e al suo posto arriverà Nicola Porro, che manterrà anche la conduzione di Quarta Repubblica, in onda il lunedì sera. Altro che passare in Rai: il giornalista avrà un ruolo sempre più centrale nell'informazione targata Mediaset.