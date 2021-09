Valentina, una delle ballerine dell'accademia di danza, è vittima di un grave incidente e tutti i sospetti si concentrano su Emma: l'étoile è rientrata a Vicenza - dopo che una lettera anonima ha riaperto un'antica ferita - ed è stata l'ultima ad avere con la ragazza un'accesa discussione. Arriva del tutto inaspettato il primo colpo di scena in Luce dei tuoi occhi, la nuova serie di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno, un melò thriller in piena regola ambientato a Vicenza e diretto da Fabrizio Costa. Il risultato del dna darà ad Emma la risposta che cerca? E che fine ha fatto Valentina? Ecco cos'accadrà nella seconda puntata in onda mercoledì 29 settembre.

Luce dei tuoi occhi, le anticipazioni della seconda puntata

Il vice commissario Luisa Guerra (Maria Rosaria Russo), la compagna di Davide Fabris (Bernardo Casertano), l'ex marito di Emma Conti (Anna Valle), inizia ad indagare sull'incidente a Valentina Costa (Elisa Visari) ed è costretta a coinvolgere proprio Emma: l'étoile e coreografa è infatti l'ultima ad averla vista e ad averle lasciato molti messaggi. La donna racconta della discussione, tralasciando i dettagli di cui solo Luca Costa (Riccardo De Rinaldis), il fratello di Valentina, verrà a conoscenza divenendo suo complice nella ricerca di Alice. Intanto Enrico (Giuseppe Zeno) ha intuito che la donna nasconde qualcosa ma Emma non è pronta a fidarsi di lui.

I segreti di Luisa, Emma e Anita

Mentre Luisa continua la ricerca dell'auto pirata, si accorge che Emma a sua volta sta indagando su di lei. Infatti anche la poliziotta sembra avere dei segreti, forse collegati ad un misterioso uomo che improvvisamente contatta sua figlia Anita (Sabrina Martina) ma senza rivelare la sua identità: la ragazza, meticolosa, educata, organizzata, sempre pronta a dare una mano alle amiche, decide di incontrarlo ma non sa di correre un pericolo enorme. E solo un'intuizione permette ad Emma ed Enrico di salvarla dalla violenza di quell'uomo.