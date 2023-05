La promessa: tutto sulla nuova soap estiva di Canale 5

L'estate è alle porte e Canale 5 ha deciso di scommettere sul Downton Abbey in salsa spagnola. Con meno budget, ambientazioni, scrittura e cast assai diversi, ma ugualmente ad alto tasso di colpi di scena e imprevedibilità in salsa aristocratica. S'intitola La Promessa la nuova soap estiva in onda dal 29 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 14.45: dopo tanti successi made in Turchia, Mediaset torna al grande amore scommettendo su un titolo della tv iberica, sperando forse di bissare i fastosi ascolti de Il segreto. Al centro della storia ambientata nel 1913, a ridotto della Prima guerra mondiale, ci sono i marchesi di Luján, tra i più grandi proprietari terrieri del paese: un dramma sfiorato e una new entry nel loro lussuoso palazzo - chiamato La promessa, appunto, - di campagna cambiano tutti gli equilibri.

La promessa, la nuova soap estiva di Canale 5

Una donna dal coraggio enorme, una grande passione e la sete di giustizia: sono questi gli ingredienti de La Promessa, la nuova soap di Canale 5, al via da lunedì 29 maggio. La valle di Los Pedroches, in Spagna, è in fermento per le imminenti nozze di Tomás, erede dei marchesi di Luján. Mentre tutti festeggiano, un aeroplano attira l’attenzione degli ospiti: a bordo c’è Manuel, uno dei quattro figli del marchese, ma all'improvviso il velivolo perde quota e si schianta sotto gli occhi degli invitati. Che ne sarà di Manuel? Comincia così La promessa, la fiction prodotta da StudioCanal con Bambú Producciones (che ha firmato altri successi come Grand Hotel e Una Vita) che punta ad innovare il formato delle soap scommettendo su un nuovo tipo di proposta narrativa, sia in termini di qualità del racconto che di aspetti produttivi. A cominciare dalle sfarzose scenografie, ai costumi, passando per le riprese effettuate in uno spettacolare edificio della fine del XIX Secolo, vicino Madri, e su due set da tremila metri quadri. Il risultato? Un Downton Abbeyin salsa spagnola in cui l’understatement dell'aristocrazia britannica viene sostituito del calore di quella iberica.









Le anticipazioni della fiction spagnola

Manuel viene inaspettatamente salvato da una giovane donna, Jana, che dimostra un coraggio fuori dal comune. Il marchese, grato per quanto è riuscita a fare, le offre un'importante ricompensa in denaro ma la ragazza mette sul piatto una controfferta: vuole essere assunta a Palazzo. Alla fine ci riesce e grazie a questo stratagemma persegue il suo obiettivo: fare giustizia per la madre, uccisa quindici anni prima, e capire cosa sia realmente successo al fratello, rapito appena nato. L’unico indizio che Jana ha tra le mani è infatti legato a quel sontuoso Palazzo e per lei pare finalmente essere arrivato il momento della vendetta. Ma c'è un solo un elemento che Jana non aveva previsto: Manuel. Tra i due scatta un'intesa che rischia di cambiare tutti i suoi piani.