La porta rossa 3: le anticipazioni della quarta e ultima puntata

La domanda delle domande, sta per avere una risposta: dopo essere rimasto prigioniero del mondo dei vivi, riuscirà finalmente Cagliostro a varcare la Porta Rossa? Per scoprirlo non resta che aspettare poche ore, quando verrà trasmessa la quarta puntata de La porta rossa 3, la serie di Rai2 con Lino Guanciale, Valentina Romani e Gabriella Pession, ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, giunto al gran finale definitivo dopo tre stagione di successi e buoni ascolti. Ecco cos'accadrà nell'episodio finale della fiction diretta da Gianpaolo Tescari, in onda mercoledì 1° febbraio.

La porta rossa 3, le anticipazioni dell'ultima puntata

Il passato e il presente confluiscono nell’ultima indagine di Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale) e Vanessa (Valentina Romani), travolti da quanto accaduto durante la festa di Halloween. È l’indagine più dolorosa e urgente, quella che potrebbe portare a sciogliere tutti i nodi della loro storia. Intanto Stella (Elena Radonicich) riappare nella vita di Paoletto (Gaetano Bruno), con più domande che risposte, e Filip (Piepaolo Spollon) deve scegliere se ascoltare il proprio cuore e tornare sui propri passi oppure andare avanti.

L'ultima indagine per Cagliostro

Cagliostro e Vanessa sono di fronte all’ultima sfida, la più difficile. Riusciranno a trovare risposta alle numerose domande ancora in sospeso, risolvendo i misteri di questa stagione e scoprendo cosa li lega in modo indissolubile? Perché Leonardo è l'ombra di Vanessa? Sarà arrivato finalmente per lui il momento di varcare la Porta Rossa, dopo che Vanessa per molto tempo gli ha impedito di farlo?