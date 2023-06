I fantastici cinque: tutto sulla nuova serie di Canale 5 con Raoul Bova

Oltre la tonaca di Don Matteo, c'è di più. Sono settimane decisamente impegnative per Raoul Bova, che conferma la sua trasversalità televisiva e si prepara ad una stagione intensa. L'attore infatti sarà protagonista su più fronti, tra generalista e piattaforme: da poco ha finito di girare I fantastici cinque, la nuova serie di Canale 5, ma ha già un piede su un altro set visto che tra pochi giorni comincerà le riprese di Don Matteo 14, di cui è stato confermato protagonista. E non è tutto, perché è ufficiale la sua partecipazione, in coppia con la moglie, l'attrice Rocío Muñoz Morales, alla quarta stagione di Celebrity Hunted, su Prime Video.

I fantastici cinque, la nuova serie di Canale 5 con Raoul Bova

È girata ad Ancora e in altre località delle Marche I fantastici cinque, la nuova serie tv in quattro puntate che andrà in onda su Canale 5 nel 2024. Il protagonista è Raoul Bova che si cala questa volta nei panni di Riccardo Bramanti, l’allenatore di un gruppo di atleti disabili, quattro velocisti paralimpici alle prese con una sfida importante: quella di vincere i campionati Europei di atletica leggera. «Questa serie mi ha regalato grandi emozioni sin da subito. Il messaggio che cerchiamo di dare è che la disabilità non impedisce di superare i propri limiti e di avere una vita appagante. Lavorare con gli atleti, alcuni dei quali veri sportivi paralimpici, è stato un arricchimento professionale e umano», ha raccontato l'attore a Sorrisi e Canzoni. La fiction, prodotta dalla LuxVide, è diretta da Alexis Sweet e nel cast c'è anche Francesca Cavallin, che interpreta la presidente della società sportiva.





Bova tra Don Matteo 14 e Celebrity Hunted 4

Ma per Bova non è l'unico impegno della prossima stagione. Tra pochi giorni sarà infatti a Spoleto per cominciare a girare Don Matteo 14, la serie di Rai1 (sempre prodotta dalla LuxVide), di cui è diventato il protagonista dopo l'addio di Terence Hill. Che accadrà al suo Don Massimo è presto per dirlo ma di certo non mancheranno i colpi di scena. «Sarà più difficile di prima perché ora ho tutto sulle mie spalle, nell’ultima stagione c’era Terence Hill in quattro puntate che ha fatto da traino portando la fiction a grandi ascolti», ha detto di recente l'attore. «Io sono entrato in punta di piedi. La più grande soddisfazione è stata l’accoglienza della gente che mi ha aperto le braccia, è stato bellissimo. Mi riempie di gioia ritornare a interpretare Don Massimo. Certo, sarà una forte responsabilità, ma non mi pesa». A sorpresa, pochi giorni fa è stato poi svelato il cast di Celebrity Hunted 4-Caccia all'uomo, il reality thriller di Prime Video e nel cast ci sarà anche Bova in coppia con la moglie, l'attrice Rocío Muñoz Morales: gli altri vip protagonisti sono Belen Rodriguez con la sorella Cecilia; il rapper Guè e il cantante Ernia; i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Lo show andrà in onda nel 2024, così come Don Matteo 14.