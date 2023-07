Grande Fratello: Cesara Buonamici opinionista unica, così cambia il reality

«Basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie".Pier Silvio Berlusconi lo aveva detto apertis verbis alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset ed ecco che il prossimo Grande Fratello avrà una forma profondamente diversa da come lo abbiamo visto nelle ultime stagioni. Almeno sulla carta, il cambiamento è grosso e traccia una linea netta col passato. A cominciare dalla scelta della nuova opinionista unica: a commentare dallo studio le gesta dei concorrenti ci sarà solo Cesara Buonamici, volto storico del Tg5, nome che nessuno si aspettava. «Un grande spariglio televisivo», lo ha definito il direttore del Tg5, Clemente Mimun. Ma non è l'unica novità.

Grande Fratello, Cesara Buonamici opinionista unica

Al Grande Fratello cambia tutto, o quasi, cambia anche la formula degli opinionisti. Archiviata l'era a due, con Bruganelli e la Berti nell'ultima stagione, si passa all'opinionista unica. «La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20», scrive Mediaset ufficializzando l'ingresso nel cast di Cesara Buonamici. Una a cui l'azienda avrebbe tranquillamente potuto affidare un programma quotidiano, vista l'autorevolezza e la capacità di parlare linguaggi diversi.«Come mai ho accettato? L’aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me. Mi piace l’idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l’azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi questa opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice», ha commentato la giornalista a TAG 24.

Perché Pier Silvio Berlusconi ha chiesto di stravolgere il format

Ma la nuova opinionista non sarà l'unica novità della prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. «Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa», si legge nella nota ufficiale. Che va tradotta così: meno eccessi, più storie. Pier Silvio ha deciso di entrare a gamba tesa - lo ha fatto già lo scorso marzo stoppando la replica del Gf Vip e chiedendo in corsa un netto un cambio di marcia - spingendo per una linea editoriale diversa. Ed ecco che per la prima volta non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale (meglio sorvolare sul fatto che la quota di presunti famosi negli ultimi anni avesse preso il sopravvento). Ma è dal cast che ci si deve attendere le novità più grandi: «Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi», aveva detto l'Ad di Mediaset. Anche qui piccola traduzione: stop ai "morti di fama", basta con gli influencer, no grazie alle hot star di OnlyFans. A varcare la porta rossa saranno dieci famosi veri (di qualità) e dieci perfetti sconosciuti. Al centro del racconto ci saranno le storie personali dei concorrenti, non le liti, le urla, la ricerca di visibilità a qualunque costo. Insomma, basta col trash.