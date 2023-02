Fiori sopra l’inferno: tutto sulla nuova serie con Elena Sofia Ricci

Una serie di delitti all’apparenza inspiegabili, scuote gli abitanti di un piccolo paesino delle Dolomiti friulane. Teresa Battaglia, profiler in forze alla Polizia di Udine, è l’unica che può dare un volto, un nome ma soprattutto un perché a quell’assassino. È lei la protagonista di Fiori sopra l'inferno, la nuova serie thriller di Rai1 con Elena Sofia Ricci, che riparte con un nuovo progetto dopo aver lasciato Che Dio ci aiuti. Teresa Battaglia dovrà confrontarsi tanto con i suoi limiti, quanto con le sue qualità di donna, grazie alla presenza di un affiatato gruppo di bambini che, come dei piccoli “Goonies”, nell’amicizia trovano la forza di non pensare al dolore che si nasconde nelle loro case ma al tempo stesso dovrà fare i conti con una scoperta che le cambia la vita: soffre di Alzheimer. Ecco cos'accadrà nella prima puntata della fiction tratta dal romanzo di Ilaria Tuti, in onda lunedì 13 febbraio.

Fiori sopra l’inferno, le anticipazioni della prima puntata

Il Commissario Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci), accompagnata dall’Ispettore Capo Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi), arriva a Travenì per indagare sulla morte dell’ingegner Valent. Poco dopo, sulla scena del crimine giunge anche l’Ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), nuovo membro della squadra e nuova vittima designata. Teresa non perde tempo e lo mette subito alla prova: dovrà trovare gli occhi della vittima. L’ispettore esegue, si incammina nel bosco ma trova uno strano feticcio lasciato dal killer. Dalla parte opposta del promontorio, quattro bambini - Mathias (Lorenzo McGovern Zaini), Diego (Vittorio Garofalo), Oliver (Ruben Santiago Vecchi) e Lucia (Tosca Foresteri) - si incontrano all’Orrido, il loro posto segreto, ma non sanno che qualcuno li sta spiando. Si tratta del Fantasma che Lucia sostiene di vedere nel bosco? Teresa Battaglia non riesce a profilare il killer e, come se non bastasse, iniziano a manifestarsi i primi sintomi dell’Alzheimer. Intanto, un’ombra si muove nel buio e si ferma a pochi metri dalla casa dei Valent.

La sconvolgente scoperta di Teresa Battaglia

L’uomo nascosto nel buio è Cristian Lusar (Luca Filippi), ma le sue impronte digitali non corrispondono a quelle della scena del crimine. Lucia e Mathias escono di notte, determinati a trovare il Fantasma enascosto fra gli alberi, il solito uomo misterioso li osserva. L’indomani, Gaetano Brughi (Christian Burruano) va da Teresa e le rivela che, nel punto dov’è stata trovata l’auto di Valent, era sepolto lo scheletro di un bambino. Mentre Parisi e Marini cercano nuove piste, Teresa va dalla dottoressa Mura (Maria Cristina Moglia): i suoi vuoti di memoria sono sempre più frequenti. Poi Lucia parla con Teresa e le mostra la foto di un cervo con la collana: la poliziotta si fa indicare il punto dove è stata scattata ma un malore la fa svenire sotto gli occhi del misterioso uomo dal tabarro.