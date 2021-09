Fino all'ultimo battito: tutto sulla serie con Bocci, Placido e la Guaccero

Diego Mancini è un cardiochirurgo tra i più giovani e stimati d'Italia ma tutto il suo potere e la sua bravura non possono nulla contro la malattia del figlio Paolo, un bambino di sette anni, cardiopatico e ormai allo stremo delle forze: solo un trapianto potrebbe salvarlo ma quando finalmente arriva un cuore compatibile, la prima in lista è una ragazza di quattordici anni, e qualcosa in Diego si spezza per sempre. Comincia così Fino all'ultimo battito, il nuovo medica drama di Rai1con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero, diretto da Cinzia Th Torrini, che racconta la battaglia disperata e avvincente di un uomo che si trova sul punto di perderetutto. Ecco tutto quello che c'è da sapere e le anticipazioni della prima puntata, in onda giovedì 23 settembre.

Fino all'ultimo battito, la nuova serie con Bocci, Placido e la Guaccero

Cosa accade quando un medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce all'imperativo di salvare la vita a suo figlio? Ruota anche attorno a questa domanda Fino all'ultimo battito, la nuova serie di Rai1, il cui protagonista è Diego Mancini (Marco Bocci), un cardiochirurgo irreprensibile che pur di salvare il figlio commette un atto impensabile e si ritrova ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia. Quando arriva il primo cuore compatibile, infrange il codice deontologico: da cardiochirurgo sa che la malattia di Vanessa è grave, ma che ha tempo per salvarla. Paolo, invece, di tempo non ne ha più. Combattuto tra etica e sentimenti, il protagonista dovrà risolvere il suo forte dilemma interiore, in cui luci e ombre si susseguono fino alla sconvolgente scelta finale. Fino all'ultimo battito, nata da un'idea di Nicola Salerno, è diretta da Cinzia Th Torrini e prodotta da Luca Barbareschi con Rai Fiction.

La trama e il cast della serie di Rai1

L'errore costa caro a Diego, soprattutto quando qualcuno scopre ciò che ha fatto: Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), un boss sanguinario sottoposto al 41 bis, a cui Diego ha da poco rifiutato una perizia favorevole in modo da autorizzare gli arresti domiciliari, lo sta tenendo d'occhio. Attraverso la giovane e bellissima nuora Rosa (Bianca Guaccero), Cosimo gli manda un messaggio chiaro: o farà quello che vuole o perderà tutto, la professione, la dignità, il futuro e la famiglia. Così cerca una soluzione ma si ritrova in una spirale infernale che lo trascina sempre più in basso, intrappolato in un ricatto più grande che arriva a minacciare sua moglie e i suoi figli da vicino. Nel cast della fiction ci sono Violante Placido, nei panni di Elena, la moglie di Diego; Loretta Goggi è invece Margherita, la mamma di Elena: in passato ha commesso degli errori con la figlia, errori che ora non vuole ripetere. Per questo non intende lasciarla sola a fronteggiare la minaccia che il ritorno di Rocco (Michele Venitucci), suo ex marito e papà di Elena, rappresenta per tutti.





Fino all'ultimo battito, le anticipazioni della prima puntata

Diego Mancini ha tutto. A 40 anni è primario di cardiochirurgia, è innamorato di Elena, la donna conosciuta quando si è trasferito in Puglia, della figlia di lei, Anna (Gaja Masciale), e del figlio avuto insieme, Paolo (Giovanni Carone). Da tempo progettano di sposarsi e ora che Elena ha finalmente ottenuto il divorzio, sono pronti al grande passo. Ma la felicità è fragile, soprattutto quando scoprono la cardiopatia di Paolo. Dopo una grave crisi che mette in pericolo la vita del bambino, Diego decide di tradire ogni suo valore e compie un atto impensabile facendolo risultare primo nella lista trapianti a discapito di una ragazzina, Vanessa. Non sa che qualcuno lo sta tenendo d'occhio in attesa di un suo passo falso. Cosimo Patruno comincia a ricattarlo attraverso Rosa, la giovane e bellissima nuora e così Diego rischia di perdere tutto. Il giudice stabilisce che Cosimo Patruno deve essere operato e che sia Diego a farlo e così si trova a fronteggiare un altro incubo. Intanto Anna conosce Mino, un ragazzo simpatico e gentile, con la passione per i tuffi, ma non sa che è il nipote di Patruno. Elena riceve la visita sgradita dell'ex marito Rocco: l'uomo dice di essere cambiato e vorrebbe riprendere i rapporti con la figlia Anna. Diego, sempre più in difficoltà, cerca di organizzare l'operazione di Patruno ma scopre troppo tardi cosa ha in mente l'efferato criminale.