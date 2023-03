Quello che sembra essere semplicemente un dramma della gelosia, si trasforma in uno dei casi più complicati da risolvere per Ricciardi. E a muoverlo nelle indagini sono sentimenti finora a lui sconosciuti, che sembrano smuovere qualcosa di profondo e irrisolto. S'intitola Rondini d'inverno la quarta e ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 2, la serie di Rai1 con Lino Guanciale, Enrico Ianniello e Serena Insiti: nonostante gli ascolti in calo rispetto alla prima, questa stagione conferma che la fiction tratta dalla saga sbanca classifiche di Maurizio De Giovanni è uno dei prodotti meglio riusciti della serenità italiana degli ultimi anni. Oltre alla scrittura di altissimo livello, convincono il cast (e la recitazione dalle sfumature teatrali), oltre che la cura estrema di regia e fotografia. Merita una terza stagione? Assolutamente sì. Ecco intanto cos'accadrà nelle episodio conclusivo, in onda martedì 21 marzo.

Il Commissario Ricciardi 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

Un dramma della gelosia si consuma sul palcoscenico del Teatro Splendor: il famoso attore Michelangelo Gelmi spara in scena alla moglie Fedora Marra. Lo prevede il copione, ma il proiettile a salve dell’arma è stato sostituito con uno vero: il pubblico pensa si tratta di finzione scenica invece l'attrice muore davvero davanti a tutti. Lo ha fatto Gelmi? E per quale motivo? Il caso è ovviamente più complicato di come sembra e indirizzare il commissario Ricciardi (Lino Guanciale) nelle indagini sono sentimenti finora a lui sconosciuti.

Ricciardi al bivio: scegliere Enrica o Bianca?

Il destino impone il suo disegno nella vita del commissario e anche in quella dei suoi amici. A cominciare dall'anatomopatologo Bruno Modo (Enrico Ianniello), fedele alleato di Ricciardi in tutte le indagini: antifascista convinto e sciupafemmine incallito, il dottore si è perdutamente innamorato di una prostituta, delicata e gentile, Lina, ma la storia fra i due fatica a decollare fuori dal bordello. E mentre il brigadiere Maione (Antonio Milo) deve fare i conti con le malefatte di uno dei figlio, Ricciardi è davanti a un bivio: cederà all'amore per Enrica (Maria Vera Ratti), oppure al corteggiamento di Livia (Serena Iansiti) o ancora a quello della contessa Bianca (Fiorenza D'Antonio)?