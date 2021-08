Una faida familiare che si snoda tra segreti, intrighi e colpi di scena. È ambientato tra gli alpeggi incantati dell'Algovia, in Germania, La casa tra le montagne, la mini-serie tedesca in onda su Canale 5 da martedì 17 agosto: al centro di tutto c'è la decennale lotta tra due allevatori, Sebastian Leitner e Lorenz Huber, nata a causa della morte accidentale di Peter, il figlio di Sebastian, per colpa di Lorenz. Mentre i due sembrano pronti a mettere da parte i contrasti, i loro figli continuano a farsi la guerra. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla fiction e le anticipazioni della prima puntata.

La casa tra le montagne, la nuova mini-serie di Canale 5

A distanza di anni, Lorenz non si dà pace per la morte di Peter - che vent'anni prima investì in piena notte, uccidendolo - e anche se attorno all'incidente permangono ancora molti dubbi Sebastian è pronto a voltare pagina. Lo stesso non si può dire per i rispettivi figli, Lisa Huber e Florian Leitner, che un tempo erano stati innamorati e felici: il loro rapporto però si è incrinato per sempre e ora Lisa medita persino vendetta. La donna, un avvocato, torna infatti da Monaco determinata a vincere una causa contro i Leitner e intende correggere un'ingiustizia che crede di aver subito.





I due attori che interpretano Lisa Huber e Florian Leitner Ufficio Stampa Mediaset





La casa tra le montagne, le anticipazioni della prima puntata

Sebastian Leitner non riesce a perdonare al suo amico Lorenz la morte del figlioletto e innesca un odio tra le famiglie che ricadrà drasticamente sull'amore tra Florian Leitner e Lisa Huber: messi sotto pressione, finiscono per lasciarsi e Lisa parte per Monaco dove studierà legge, mentre Florian sposerà Karin, migliore amica di Lisa. Durante una festa, Marie e Georg passano una notte d'amore nel fienile mentre Mirjam vuole trasferirsi in Francia e chiede a Lisa di essere la sua legale rappresentante per avere l'affidamento della figlia Lea. Lisa però rinuncia all'incarico e Marie le confessa di essere incinta e di aver deciso di non tenere il bambino. A sorpresa, dopo tanti anni Florian e Lisa si rivedono e si baciano.