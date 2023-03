Il ritrovamento di un corpo nel lago di Bracciano stravolge la famiglia Borghi. Che nesso c'è con l'incidente di Anna e il segreto sulla vera madre biologica di Sole? È tempo della resa dei conti finale per Guido, Anna e gli altri protagonisti di Buongiorno Mamma 2, la serie di Canale 5 con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, che si conferma una delle fiction più viste della stagione e per questo potrebbe anche anche una terza stagione. Tra colpi di scena inaspettate e verità ancora nascoste, ecco cos'accadrà nella sesta e ultima puntata, in onda venerdì 17 marzo.

Buongiorno Mamma 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

Il ritrovamento di un corpo nel lago proprio davanti a casa Borghi è la notizia del giorno a Bracciano. Ma l'informazione più sconvolgente riguarda le tracce di dna rinvenute sul cadavere: il dettaglio inaspettato provoca un dolore quasi insanabile in tutti i componenti della famiglia Borghi, a cominciare dal capofamiglia Guido (Raoul Bova): sono sopravvissuti a tutto, alla malattia, al dolore e agli sbagli, ma di fronte a questo ennesimo colpo di scena, saprebbero sopravvivere?

La verità sul coma di Anna

Alla ricerca disperata della verità, Sole (Ginevra Francesconi) si imbarca in un lungo viaggio per provare a scavare nel passato della madre biologica e capire così che cosa possa esserle successo. Tutto ciò ha un nesso con il coma di Anna (Maria Chiara Giannetta)? La chiave di ogni cosa sembra ricondurre al braccialetto di cuoio di cui Anna aveva realizzato il disegno qualche mese prima del coma.