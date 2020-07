Le 100 canzoni italiane più belle del ventunesimo secolo (fino ad ora...)

Abbiamo scelto le canzoni che hanno segnato la musica italiana del nuovo millennio, quelle che sono state pubblicate dal primo gennaio del 2000, quando artisti imprescindibili come Fabrizio De André e Lucio Battisti non c'erano più.

Sono le canzoni di una nuova era della musica italiana, brani simbolo di artisti come Tiziano Ferro, Negramaro, Caparezza o Fabri Fibra, senza dimenticare però i capolavori di quei cantanti che hanno lasciato un segno indelebile negli ultimi trent'anni dello scorso secolo e che hanno ancora qualcosa di bello da far ascoltare.

Quella che vedete qui sotto non è una classifica in ordine di bellezza (anche perché i gusti sono gusti e, in quanto tali, opinabili), ma un elenco di brani fondamentali per ricostruiire la "colonna sonora made in Italy" degli ultimi 19 anni.

Le più belle canzoni italiane del ventunesimo secolo: 100-51

100) Nel mio letto - Verdena



99) Battle Royal - Bassi Maestro

98) Chiedi alla polvere - Marracash

97) La canzone che scrivo per te - Marlene Kuntz - Skin

96) Dedicato a te - Le Vibrazioni

95) A un isolato da te - Francesco Renga

94) Dove comincia il sole - Pooh

93) Fossi figo - Elio e le Storie Tese

92) La descrizione di un attimo - Tiromancino

91) Dal basso - Emis Killa

90) L'anima vola - Elisa

89) Rotolando verso Sud - Negrita

88) Rose nere - Gue Pequeno

87) Attimo - Gianna Nannini

86) Fatti bella per te - Paola Turci

85) Isola grande - Pino Daniele

84) Nessun grado di separazione - Francesca Michielin

83) Vita tranquilla - Tricarico

82) Someone's else tears - Zucchero

81) Life is sweet - Silvestri Gazzè Fabi

80) Elegia - Paolo Conte

79) Una donna da sognare - Patty Pravo

78) Ti porto in Africa - Mango

77) Gocce di memoria - Giorgia

76) Per me è importante - Tiromancino

75) Soldi - Mahmood

74) La borsa di una donna - Noemi

73) 21 grammi - Fedez

72) Fragile -Fiorella Mannoia

71) Chiamami ancora amore - Roberto Vecchioni

70) Poetica - Cesare Cremonini

69) Tu che sei parte di me - Pacifico feat. Gianna Nannini

68) Canzone di notte n.4 - Francesco Guccini

67) Con una rosa - Vinicio Capossela

66) 13 buone ragioni - Zucchero

65) Per brevità chiamato artista - Francesco De Gregori

64) Completamente - Thegiornalisti

63) Dannate nuvole - Vasco Rossi

62) Sono come tu mi vuoi - Irene Grandi

61) Pop Porno - Il Genio

60) Primavera in anticipo - Laura Pausini feat. James Blunt

59) Charlie fa surf - Baustelle

58) Oroscopo - Calcutta

57) Dentro alla scatola - Mondo Marcio

56) Ed ero contentissimo - Tiziano Ferro

55) Ti regalerò una rosa - Simone Cristicchi

54) Quando canterai la tua canzone - Ligabue

53) Come foglie - Malika Ayane

52) Mister Nessuno - Mogol-Audio2

51) This is what you are - Mario Biondi





50-31

50) Un'emozione per sempre - Eros Ramazzotti

49) Come vorrei - Vasco Rossi

48) Mi scusi - Teho Teardo & Blixa

47) Una somma di piccole cose - Niccolò Fabi

46) Amami amami - Mina Celentano

45) Sempre e per sempre - Francesco De Gregori

44) Mentre tutto scorre - Negramaro

43) Fai rumore - Diodato

42) Sotto casa - Max Gazzè

41) Ragazza Magica - Jovanotti

40) Pronti, partenza via! - Fabri Fibra

39) Ti vorrei sollevare - Elisa Feat. Giuliano Sangiorgi

38) La prima risposta - Dargen D'Amico

37) E tu lo chiami Dio - Eugenio Finardi

36) L'eccezione - Carmen Consoli

35) Idioti - Ministri

34) Fino all'imbrunire - Negramaro

33) Caro il mio Francesco - Ligabue

32) Inneres auge - Franco Battiato

31) Fuori dal tunnel - Caparezza









30-1

30) La decadenza - Ivano Fossati

29) Anymore - Vasco Rossi

28) Per averti - Adriano Celentano

27) Unfair - L'Aura

26) Domani smetto - Articolo 31

25) Vai in Africa, Celestino! - Francesco De Gregori

24) Sovrappensiero - Bluvertigo

23) Argento vivo- Daniele Silvestri

22) Ricomincio da qui - Malika Ayane

21) Tutto l'universo obbedisce all'amore - Franco Battiato feat. Carmen Consoli

20) Vietato Morire - Ermal Meta

19) La verità - Brunori Sas

18) Mogol Battisti - Mina

17) Salirò - Daniele Silvestri

16) Parlami d'amore - Negramaro

15) Sere Nere - Tiziano Ferro

14) Luce (tramonti a Est) - Elisa

13) A te - Jovanotti

12) Ti fa stare bene - Caparezza

11) L'essenziale - Marco Mengoni

10) Controvento - Arisa

9) Amore disperato - Lucio Dalla & Mina

8) Le donne lo sanno - Ligabue

7) Il più grande spettacolo dopo il big bang - Jovanotti

6) Il comico (sai che risate) - Cesare Cremonini

5) L'amore è nell'aria - Zucchero

4) Tutti i miei sbagli - Subsonica

3) Quello che non c'è - Afterhours

2) Il mondo che vorrei - Vasco Rossi

1) Gli ostacoli del cuore - Elisa & Ligabue