L'estate del «microkini»

Il caldo si fa sempre più asfissiante e il costume si fa sempre più «micro». È stata ribattezzata microkini, l’ultima tendenza dell’estate 2023, già sfoggiata da Kendall Jenner e Gigi Hadid.

Con un aumento del 1000% delle ricerche sulla piattaforma fashion Stylight, è certo che il micro bikini - in perfetto stile 2YK - ci accompagnerà per tutto il mese di agosto.

Kim Kardashian e Candice Swanepoel, rispettivamente fondatrici di Skims e Tropic of C, sono protagoniste di questa ultima tendenza in un seducente total black. Mentre le influencer Julia Rose e Cindy Kimberly - covergirl di Sports Illustrated - puntano al colore, con stampe tropicali.