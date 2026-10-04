Vince Verstappen, Kimi allunga ancora. Hamilton riporta la Ferrari sul podio

L’elettronica gioca un brutto scherzo a George Russell e Kimi Antonelli allunga ancora nel Mondiale. Il gran premio del Bahrain a Sepang è stata un’odissea per i piloti costretti a partire con grande ritardo per la pioggia e poi a subire continue interruzioni e ripartenze. Di tutto e di più, ma alla fine vince Max Verstappen che corona il suo week end perfetto dopo la pole position in gara. E’ la prima vittoria della stagione per l’olandese, ha dovuto aspettare 301 giorni per tornare a trionfare in un gran premio ma ha dimostrato che in questo momento la sua Red Bull è velocissima. Per Kimi Antonelli il secondo posto è un risultato eccezionale, soprattutto per il ritiro del compagno di squadra Russell, suo primo rivale nel Mondiale, Il britannico si è arreso mentre le macchine stavano seguendo la safety car dopo l’incidente di Albon. Un lungo stop che ha rimescolato la gara, mentre i piloti stavano preparando la ripartenza la Mercedes di Russell si è mestamente spenta e il pilota si è fermato poche decine di metri dopo i box. Un colpo di scena nel finale che consente a Kimi di aumentare in maniera consistente il vantaggio nella classifica mondiale e il pilota italiano nei pochi giri dopo l’uscita della Safety car si è accontentato del secondo posto senza rischiare. Stavolta Kimi ha preferito gestire invece di andare all’attacco, una scelta di grande maturità. Adesso il pilota italiano ha 84 punti di vantaggio sul compagno di squadra.

Hamilton sul podio

Bellissima anche la gara di Lewis Hamilton che riporta la Ferrari sul podio, chiudendo terzo davanti a Charles Leclerc. La gara per le Rosse era iniziata malissimo per la scelta sbagliata del team di far partire entrambe le monoposto con le gomme da asciutto. Pattinamento in partenza e rientro ai box immediato sia per Hamilton che per Leclerc (che ha avuto pure un incidente). Poi Lewis ha ricostruito la sua gara con una grande rimonta (dal diciassettesimo posto al terzo finale) , si è portato alle spalle di Hadjar e nei giri finali dopo l’uscita di scena di Russell è riuscito a superare la Red Bull conquistando così il gradino più basso del podio davanti al compagno di squadra Leclerc, anche lui nel finale bravo a superare Hadjar. Ottavo posto per uno straordinario Fernando Alonso che a 45 anni ha disputato una grande gara finendo davanti al campione del mondo Lando Norris. Nel prossimo week end la Formula 1 torna in pista a Singapore, restano ancora sette gran premi da disputare dopo la conferma del presidente della Federazione Domenicali che le gare del Qatar e di Abu Dhabi si disputeranno regolarmente.

Ferrari, scelta sbagliata

“Che gara difficile è stata”, ha detto Lewis Hamilton alla fine. Confermando anche le sensazioni di errore iniziali, quando la Ferrari ha scelto di andare in gara con le slick nonostante la pista ancora bagnata. “All’inizio abbiamo preso la decisione sbagliata, il che ha reso tutto molto complicato. Vedevo tutti che si allontanavano e sullo schermo vedevo che ero indietro di un minuto, e ho pensato che per noi la gara fosse praticamente finita. Ma io ho continuato a lavorare senza distrazioni. I ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro con i pit stop. Ovviamente, molti cambi di gomme, molti inseguimenti. E onestamente, di tutti gli anni che ho trascorso qui, questa è la gara migliore che abbiamo mai avuto, soprattutto grazie a questo pubblico. Quindi un grazie a tutti”.