Milano è una città che ha fatto della velocità uno dei propri tratti distintivi. Tra appuntamenti, spostamenti e giornate scandite da impegni, persino il tragitto in metropolitana diventa spesso un’occasione per recuperare qualche minuto di lavoro, rispondere alle ultime e-mail o programmare l’attività successiva. Eppure, proprio uno dei luoghi più rappresentativi della frenesia urbana può trasformarsi in uno spazio dedicato alla calma e alla consapevolezza. È l’idea alla base dell’iniziativa di Terme De Montel Milano che, in occasione delle festività natalizie, porta il benessere sulla linea M5 della metropolitana, invitando i cittadini a riscoprire il valore di una pausa anche nel mezzo della quotidianità.

Dal 17 novembre al 17 dicembre 2026, la linea lilla diventa protagonista di un progetto che unisce comunicazione urbana ed esperienze di meditazione gratuite, trasformando il tradizionale percorso dei pendolari in un viaggio simbolico verso la rigenerazione.

Un treno speciale per riscoprire il piacere di rallentare

Un convoglio interamente personalizzato con la campagna La Tua Sorgente di Rigenerazione inviterà i passeggeri a riflettere sull’importanza di concedersi una pausa, anche durante gli spostamenti quotidiani. A completare l’iniziativa, un ledwall di 60 metri quadrati nella stazione di Porta Garibaldi e 33 schermi digitali distribuiti in dieci stazioni, tra cui Bignami e San Siro.

Il viaggio potrà poi proseguire idealmente nelle storiche Scuderie De Montel, trasformate in un centro termale dove l’acqua, il calore e i rituali guidati diventano protagonisti di un’esperienza dedicata alla rigenerazione. Tra piscine termali, saune, meditazioni immersive e trattamenti per il corpo, gli ospiti potranno scegliere come ritagliarsi qualche ora lontano dalla frenesia cittadina, sperimentando un approccio al benessere che coinvolge sia la dimensione fisica sia quella mentale.

A Porta Garibaldi la meditazione è gratuita

Il 19 e il 26 novembre e il 3, 10 e 17 dicembre, la stazione M5 di Porta Garibaldi ospiterà una serie di appuntamenti gratuiti dedicati alla meditazione.

Dalle 17 alle 19, nell’area del colonnato prima dei tornelli, sarà possibile partecipare a sessioni di Silent Meditation della durata di 30 minuti, guidate attraverso cuffie dedicate. Un’esperienza che combina respirazione, rilassamento e ascolto, pensata per offrire una breve interruzione del ritmo cittadino.

Non occorrerà quindi recarsi in una spa o ritagliarsi un’intera giornata libera per sperimentare qualche minuto di tranquillità. Basterà fermarsi durante il tragitto abituale, prima di tornare a casa o dopo il lavoro.