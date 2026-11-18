“Ho gareggiato anche con 40 di febbre e una spalla che non girava”. “Non si gareggia con 40 di febbre, non è un atto di eroismo”. Il botta e risposta tra Federica Pellegrini, la “divina” campionessa di nuoto e Matteo Bassetti, medico infettivologo, è iniziato così ma adesso rischia di finire in tribunale. La Pellegrini in un video pubblicato sui social lo scorso 15 ottobre che la ritraeva con gli allievi della sua Fede Academy aveva raccontato la sua esperienza sottolineando che la voglia di vincere a volte è persino più forte di uno stato di malessere. Bassetti prima su Instagram e poi a San Marino Tv aveva ribadito la sua posizione: “C’è una differenza fondamentale tra raccontare la propria esperienza e trasmettere un messaggio che altri, soprattutto i più giovani, potrebbero interpretare come un esempio da seguire”.

La diffida

La critica non è piaciuta alla Pellegrini al punto che l’ex campionessa ha mandato a Bassetti una diffida legale intimandogli di togliere i contenuti entro 48 ore. Bassetti ha diffuso la notizia sui social annunciando che i contenuti non verranno ritirati. “Il prof. Bassetti ha espresso una valutazione sul contenuto di un messaggio pubblico, nei limiti della correttezza e della continenza espressiva. Non ha rivolto offese, né attribuito fatti inveritieri”. Bassetti non intende rinunciare al suo diritto di opinione: “Nessuna delle sue dichiarazioni ha inteso lederne la persona o la carriera. Le richieste di cessazione, di non riproposizione dell’accostamento tra i due messaggi della signora Pellegrini e di suo marito e di rimozione dei contenuti entro 48 ore non saranno accolte”.