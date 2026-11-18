Undici milioni di gatti nelle case italiane, consumi globali da record e una nuova generazione di proprietari. Dal Giappone agli Stati Uniti, i felini stanno trasformando il mercato degli animali domestici. Ecco i numeri della Catnomics.

Sono protagonisti dei video più condivisi sui social, occupano divani e letti con una certa disinvoltura e, a quanto pare, stanno conquistando anche l’economia mondiale. I gatti sono diventati il centro di un mercato che nel 2025 ha superato i 100 miliardi di euro, una cifra che comprende molto più delle tradizionali scatolette di cibo. Alimentazione, accessori, tecnologia, servizi veterinari, turismo e prodotti dedicati: attorno agli animali domestici più fotografati del pianeta si è sviluppato un sistema economico con numeri sorprendenti.

Il fenomeno ha già un nome, Catnomics, e riguarda direttamente anche l’Italia, dove vivono circa 11 milioni di gatti e più di una famiglia su quattro ne possiede almeno uno. A cambiare non è soltanto il numero degli animali, ma anche il modo in cui vengono considerati dai proprietari, sempre più disposti a investire nel loro benessere e nella qualità della vita.

Cos’è la Catnomics e perché il mercato dei gatti vale oltre 100 miliardi

Il termine Catnomics nasce dall’unione delle parole inglesi cat, gatto, ed economics, economia. Identifica l’insieme delle attività commerciali e dei consumi generati dal rapporto tra esseri umani e felini domestici.

Secondo un rapporto di PW Consulting, ripreso dall’agenzia AGI, i consumi internazionali legati ai gatti rappresentano il 38,5% della spesa complessiva nel settore degli animali domestici e hanno superato i 100 miliardi di euro nel 2025.

Una dimensione economica che riflette la progressiva trasformazione del gatto da animale da compagnia a componente centrale delle abitudini di consumo di milioni di persone.

Non si acquistano più soltanto crocchette e lettiere. Il mercato comprende alimenti specifici per età e condizioni di salute, fontanelle automatiche, distributori intelligenti, giochi interattivi, sistemi per monitorare gli animali a distanza e arredi progettati per integrarli negli spazi domestici.

A questi si aggiungono servizi veterinari, assicurazioni, strutture ricettive dedicate e un’intera industria dell’intrattenimento che utilizza l’immagine del gatto come elemento di riconoscibilità.

Un ecosistema di prodotti e servizi che continua ad ampliarsi, anche grazie alla crescente attenzione dei proprietari verso la salute e la longevità dei propri animali.

In Italia ci sono 11 milioni di gatti: quanto spendono le famiglie

Anche in Italia il mercato felino sta attraversando una fase di espansione. Secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2026, realizzato con i dati di Circana e un’indagine SWG, nel nostro Paese vivono circa 11 milioni di gatti, contro i 10,2 milioni stimati nel 2022.

La presenza di almeno un gatto nelle famiglie è passata dal 22% al 26,7% nello stesso periodo, con un aumento di 4,7 punti percentuali. Significa che più di una famiglia italiana su quattro condivide la propria casa con almeno un felino.

Ma è soprattutto la spesa a raccontare la dimensione del fenomeno.

Nel 2025 il mercato italiano degli alimenti per gatti ha raggiunto 2,353 miliardi di euro, pari al 56% del fatturato complessivo del cibo destinato a cani e gatti. Un risultato superiore a quello registrato per l’alimentazione canina, che si ferma a 1,848 miliardi.

Il settore felino è cresciuto del 4,3% rispetto al 2024, con incrementi particolarmente significativi per gli alimenti umidi, in aumento del 4,7%, e per gli snack, cresciuti del 7,2%.

Nel complesso, il mercato italiano del pet food e del pet care ha raggiunto 5,3 miliardi di euro, confermando il peso economico crescente degli animali domestici.

La tendenza riguarda anche le abitudini di acquisto. I proprietari cercano prodotti sempre più specifici, mentre l’e-commerce e i negozi specializzati guadagnano terreno rispetto ai canali tradizionali.

Chi sono i cat dads: gli uomini della Gen Z che scelgono i gatti

Una delle trasformazioni più interessanti arriva dagli Stati Uniti, dove la crescita del mercato è accompagnata dall’affermazione di una nuova categoria di proprietari: i cosiddetti cat dads.

L’espressione, letteralmente «papà di gatti», identifica gli uomini che vivono con uno o più felini e mostrano un coinvolgimento particolarmente forte nella loro cura quotidiana.

Secondo l’American Pet Products Association (APPA), gli uomini rappresentano oggi il 43% dei proprietari di gatti negli Stati Uniti. Il dato più significativo riguarda però la Generazione Z: tra i giovani uomini appartenenti a questa fascia generazionale, il numero di proprietari di gatti è cresciuto del 27% in un solo anno.

Un cambiamento che contribuisce a superare lo stereotipo del gatto come animale domestico prevalentemente associato alle donne o alle persone anziane.

Negli Stati Uniti, nel 2025, le famiglie con almeno un gatto sono arrivate a 53 milioni, pari al 39% del totale e in aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

Cresce anche il numero di chi sceglie di vivere con più felini: dal 2018 le famiglie americane con almeno tre gatti sono aumentate del 45%.

La spesa media annuale per il solo cibo ha raggiunto i 337,53 dollari per proprietario, con una crescita del 9% in dodici mesi.

Il Giappone è la patria della Nekonomics: un mercato da 17 miliardi

Se negli Stati Uniti sono i cat dads a raccontare una nuova tendenza, in Giappone il fenomeno ha radici culturali ed economiche molto più profonde.

Nel Paese asiatico si parla infatti di Nekonomics, dall’unione della parola giapponese neko, gatto, ed economics.

Secondo le stime del professor Katsuhiro Miyamoto della Kansai University, l’impatto economico della Nekonomics potrebbe sfiorare nel 2026 i 3.000 miliardi di yen, equivalenti a circa 17 miliardi di euro.

Il mercato giapponese comprende non soltanto alimentazione e accessori, ma anche i celebri cat café, locali nei quali i clienti possono trascorrere del tempo in compagnia dei gatti, oltre a merchandising, libri, videogiochi e prodotti ispirati all’immaginario felino.

In Giappone, del resto, il gatto occupa uno spazio riconoscibile nella cultura popolare. Dal tradizionale maneki-neko, la statuetta del gatto portafortuna, ai personaggi dell’animazione e del merchandising, la sua immagine è diventata un elemento commerciale che attraversa generazioni e settori differenti.

La Nekonomics dimostra così come l’economia felina possa svilupparsi anche al di fuori delle spese direttamente legate alla gestione di un animale domestico.

In Cina i gatti superano i cani: il boom del mercato asiatico

Il cambiamento riguarda anche la Cina. Secondo il China Pet Industry White Paper 2026, nelle aree urbane del Paese nel 2025 vivevano circa 72,9 milioni di gatti, contro 53,4 milioni di cani.

Il valore del mercato felino è aumentato del 5,2%, mentre quello canino ha registrato una crescita del 3,2%.

Anche la spesa media individuale destinata ai gatti è aumentata più rapidamente rispetto a quella per i cani, segnalando una trasformazione delle preferenze di consumo nelle città.

A Hong Kong, intanto, sta emergendo un altro segmento della Catnomics, definito Silver Cat Economy. Il riferimento è all’invecchiamento degli animali domestici e alla crescente domanda di prodotti e servizi destinati ai gatti anziani.

Alimentazione dedicata, controlli veterinari e soluzioni per migliorare la qualità della vita diventano così nuove aree di sviluppo per le imprese del settore.

Perché i gatti stanno cambiando l’economia degli animali domestici

Dietro i numeri della Catnomics c’è anche un cambiamento nel rapporto tra persone e animali.

I gatti vengono sempre più frequentemente considerati membri della famiglia, con esigenze specifiche che influenzano le scelte quotidiane e le abitudini di acquisto.

L’attenzione verso alimentazione, salute e benessere accompagna una crescente disponibilità a scegliere prodotti personalizzati, anche quando comportano una spesa superiore rispetto alle alternative tradizionali.

Un comportamento che non riguarda esclusivamente i proprietari più anziani o le famiglie consolidate, ma coinvolge sempre di più le generazioni giovani.

Il fenomeno è osservato con particolare interesse anche dalle aziende del settore. Un monitoraggio internazionale realizzato da Schesir, marchio specializzato nell’alimentazione per animali domestici, ha raccolto dati e analisi sui consumi legati ai gatti, evidenziando l’espansione del mercato tra prodotti, servizi e nuove abitudini sociali.



“La crescita della Catnomics riflette un cambiamento profondo nel modo in cui le persone vivono il rapporto con i propri gatti: se da un lato sono sempre più considerati a tutti gli effetti membri della famiglia, dall’altro spesso mancano le conoscenze in merito ai loro bisogni fisiologici specifici, soprattutto dal punto di vista nutrizionale: nello sviluppo di questa «economia felina» è fondamentale quindi riconoscere la natura dei gatti, portando al centro del discorso il rispetto per il loro DNA – spiega Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir – A livello globale, e in particolare in Italia, cresce infatti la richiesta di prodotti capaci di coniugare qualità, appetibilità e rispetto delle esigenze fisiologiche e comportamentali del gatto. Non si tratta soltanto di offrire un’alimentazione premium, ma di rispondere a una sensibilità più evoluta, che mette al centro la natura e il benessere dell’animale. Per i brand, la sfida è tradurre questa consapevolezza in soluzioni concrete, efficaci e avanzate, capaci di rispettare la biologia felina e accompagnare una relazione sempre più autentica tra gatto e pet parent”.

Resta tuttavia importante distinguere tra la crescita della spesa e l’effettivo miglioramento delle condizioni di vita degli animali: acquistare prodotti più costosi non significa necessariamente garantire cure migliori. Le esigenze nutrizionali e sanitarie devono essere valutate in base alle caratteristiche di ogni gatto, anche attraverso il confronto con il veterinario.



“La Catnomics rappresenta quindi oggi molto più di un mercato alimentare, ovvero un fenomeno trasversale che coinvolge retail, lifestyle, turismo, design, tecnologia e salute – conclude Giorgio Montefusco, Marketing & Trade Marketing Director di Schesir –Dalla Nekonomics giapponese ai «cat dads» americani, fino alla crescita del segmento felino italiano, il gatto si sta affermando come uno dei protagonisti della trasformazione dei consumi contemporanei. Una nuova economia in cui il valore non è generato soltanto dal possesso dell’animale, ma dalla relazione quotidiana con lui: un legame emotivo che si traduce sempre più in prodotti, servizi e nuove opportunità di mercato capaci di rispettare la natura dei gatti e dei loro bisogni specifici”.

Il dato economico, comunque, racconta qualcosa di più ampio. I gatti non stanno conquistando soltanto nuove case, ma una porzione sempre maggiore dell’economia dei consumi. E mentre l’industria cerca di interpretare questa trasformazione, i suoi protagonisti continuano a fare quello che hanno sempre fatto: dormire, giocare e reclamare attenzioni, probabilmente del tutto ignari dei miliardi che muovono.