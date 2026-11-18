Nonostante il ritorno nel Regno Unito, i duchi di Sussex non sarebbero stati invitati a Sandringham. Tra le indiscrezioni su una festa con Doria Ragland e l’esclusione dal concerto di Kate Middleton, la riconciliazione con la famiglia reale sembra ancora lontana.

Il Natale, per la famiglia reale britannica, è una questione di tradizioni. Dallo scambio dei regali alla vigilia alla funzione religiosa del 25 dicembre nella chiesa di St Mary Magdalene, fino al pranzo a Sandringham e al discorso del sovrano, ogni momento delle festività segue un cerimoniale consolidato nel tempo. Ma dietro l’immagine rassicurante dei Windsor riuniti intorno all’albero, anche quest’anno si prepara a emergere un’assenza particolarmente significativa. Quella del principe Harry, di Meghan Markle e dei loro figli Archie e Lilibet.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, i duchi di Sussex non avrebbero ricevuto alcun invito per trascorrere il Natale con re Carlo III e il resto della famiglia. Una circostanza che assume un significato ancora più particolare dopo il loro ritorno nel Regno Unito, avvenuto alla fine di agosto dopo sei anni trascorsi prevalentemente in California. La distanza geografica, insomma, si sarebbe accorciata. Quella familiare, almeno per il momento, molto meno.

Un Natale con Doria Ragland, ma lontano da Sandringham

A rivelare alcuni dettagli sui programmi dei Sussex è stata la rivista Hello!, secondo cui Harry e Meghan starebbero valutando di trascorrere le festività nel Regno Unito insieme alla madre della duchessa, Doria Ragland. La sua presenza sarebbe centrale nell’organizzazione del Natale, tanto che la scelta definitiva dipenderebbe anche dai suoi programmi.

Resta dunque aperta la possibilità di un ritorno a Montecito, in California, dove la coppia ha costruito negli ultimi anni una dimensione familiare lontana dagli obblighi della monarchia. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata pubblicamente.

Quello che appare decisamente meno probabile è invece un ricongiungimento natalizio con i Windsor. Una fonte vicina alla coppia, citata dal Sunday Times, avrebbe spiegato che Harry e Meghan considerano una riunione a Sandringham troppo complicata e imbarazzante, aggiungendo che non si aspettano di essere invitati e non intendono attendere un invito.

Anche il concerto di Natale di Kate Middleton senza Harry e Meghan

A rendere ancora più evidente la distanza tra i Sussex e il resto della famiglia reale è arrivata un’altra indiscrezione. Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, Harry e Meghan non figurerebbero nemmeno tra gli invitati al tradizionale concerto natalizio organizzato da Kate Middleton.

L’appuntamento, intitolato Together at Christmas, è previsto per l’11 dicembre nell’abbazia di Westminster e riunirà oltre 1.600 ospiti, tra rappresentanti della famiglia reale e persone che si sono distinte per il loro impegno nelle comunità.

L’eventuale esclusione dei Sussex, non confermata ufficialmente, sarebbe particolarmente simbolica. Il concerto, giunto alla sua sesta edizione, celebra quest’anno l’importanza dell’amore, della gentilezza e della solidarietà, valori che assumono inevitabilmente un significato particolare alla luce delle tensioni familiari.

L’ultimo Natale insieme risale al 2018

Per ritrovare Harry e Meghan tra i Windsor a Sandringham bisogna tornare al dicembre 2018, pochi mesi dopo il loro matrimonio. La duchessa era in attesa di Archie e la coppia partecipò alle celebrazioni insieme alla regina Elisabetta II, al principe Filippo e agli altri membri della famiglia.

Un anno prima, Meghan aveva ricevuto un invito eccezionale pur non essendo ancora sposata con Harry, una concessione che all’epoca era stata interpretata come un segnale della particolare accoglienza riservatale dalla sovrana.

Nel 2019 i Sussex scelsero invece di trascorrere le festività in Canada, insieme al piccolo Archie. Poche settimane dopo sarebbe arrivato l’annuncio della rinuncia ai loro ruoli di membri attivi della famiglia reale, seguito dal trasferimento negli Stati Uniti.

Da allora il Natale ha assunto per Harry e Meghan caratteristiche molto diverse. Niente passeggiate davanti ai fotografi dopo la messa, né grandi riunioni familiari nelle residenze reali. Al loro posto, celebrazioni domestiche, giochi con i bambini e momenti di tranquillità. La stessa Meghan aveva raccontato lo scorso anno di immaginare il 25 dicembre tra pigiami, giochi da tavolo, musica, candele accese e il piacere di trascorrere del tempo insieme.