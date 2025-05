Sinner lotta, poi crolla. A Roma trionfa Alcaraz

Resta ancora Adriano Panatta l’ultimo italiano a vincere gli Internazionali d’Italia di tennis (1976). Jannick Sinner non riesce nell’impresa e si arrende allo spagnolo Carlos Alcaraz in due set (7-6, 6-1) lottando come un leone nel primo nel quale ha avuto due volte la possibilità di chiudere 6-4, senza riuscirci.

Il primo set è vissuto su un equilibrio assoluto, Sinner ha concesso una sola palla break, Alcaraz due ma erano più pesanti perchè potevano dare a Sinner la vittoria nel set. Lo spagnolo le ha annullate e ha portato Jannick al tie-break scappando subito sul 3-0 con due ace. Jannick resta attaccato alla partita ma lo spagnolo continua a servire bene e chiude 7-5 con una volèe dopo un bell’attacco. Un’ora e dieci minuti di gioco con pochi errori e grande attenzione da parte di entrambi i tennisti.

La dimostrazione che Jannick è tornato ai suoi livelli, l’andamento degli Internazionali d’Italia ha dimostrato che il lungo stop non lo ha cambiato. Sinner si era presentato a Roma pensando di passare pochi turni, ma la condizione è cresciuta partita dopo partita e il Sinner che ora punta sul Rolland Garros è ancora il numero uno al mondo e sicuramente tra i favoriti del torneo francese. Anche se nella finale dopo aver perso il primo set Jannick ha subito l’aggressività dello spagnolo che è andato sul 4-0 approfittando anche del calo fisico di Sinner. Un calo inevitabile dopo la lunga assenza e che si è manifestato proprio nel giorno della finale ma non va dimenticato che davanti aveva il giocatore più forte sulla terra rossa.

Il successo di questi Internazionali d’Italia è stato clamoroso: 360.000 presenze in due settimane al Foro Italico e dati di ascolto altissimi in tv: la finale tra Jasmine Paolini e Coco Gauff ha stabilito il nuovo record per una partita di tennis femminile, 2 milioni e 754mila su Rai1 con il 24 % di share e 518mila su Sky con il 5,1%. La semifinale tra Sinner e Paul aveva tenuto davanti alla tv più di 5 milioni di spettatori. E altissimi sono stati anche i premi incassati dai giocatori, la Paolini con il bis tra singolare e doppio (in coppia con la Errani) si è portata a casa oltre un milione di euro, più o meno la stessa cifra incassata dal vincitore del torneo maschile mentre il finalista ha incassato la metà.