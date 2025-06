Serie A 2025/2026: ecco il calendario della prossima stagione

Il Napoli campione d’Italia comincia a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Inter e Milan in casa, rispettivamente con Torino e Cremonese. La Juventus allo Stadium contro il Parma mentre le romane divise tra casa (Roma-Bologna) e trasferta (Como-Lazio). E’ nata la Serie A 2025/2026 con un calendario che accompagnerà i fine settimana dei tifosi italiani fino all’assegnazione dello scudetto nel maggio 2026.

Stagione che non consente respiri, come l’ultima che si è conclusa, e che porterà dritti al Mondiale in cui l’Italia sogna di arrivare dopo aver fallito la qualificazione nel 2018 e 2022. Calendario compresso, quasi senza soste. Si parte una settimana dopo la tradizione recente per consentire a Inter e Juventus di smaltire le fatiche del Mondiale per Club.

La prima giornata della Serie A 2025/2026:

Ecco il quadro completo della giornata inaugurale del campionato di Serie A 2025/2026:

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

Serie A 2025/2026: quando si giocano i derby

Sono tre le stracittadine che animeranno il campionato di Serie A 2025/2026. Per regolamento non si possono giocare alla prima giornata o nell’unico turno infrasettimanale. Ecco come sono state sorteggiate dal computer della Lega Serie A:

Derby di Milano : Inter-Milan (12° giornata 23 novembre 2025) e Milan-Inter (28° giornata 8 marzo 2026)

: Inter-Milan (12° giornata 23 novembre 2025) e Milan-Inter (28° giornata 8 marzo 2026) Derby di Torino : Juventus-Torino (11° giornata 9 novembre 2025) e Torino-Juventus (38° giornata 24 maggio 2026)

: Juventus-Torino (11° giornata 9 novembre 2025) e Torino-Juventus (38° giornata 24 maggio 2026) Derby di Roma: Lazio-Roma (4° giornata 21 settembre 2025) e Roma-Lazio (37° giornata 17 maggio 2026)

Particolare la collocazione delle sfide tra romane e torinesi che la compilazione del calendario ha collocato negli ultimi due turni del campionato. La stracittadina della Mole, in particolare, chiuderà proprio la stagione mentre all’Olimpico potrebbero esserci in palio punti pesantissima in una eventuale volata per la zona Europa.

Serie A 2025/2026: i primi big match

Il primo big match del prossimo campionato arriverà in fretta, a metà settembre e dopo la prima sosta per le nazionali. Sarà la sfida, a Torino, tra Juventus e Inter che sono anche le due squadre impegnate nel corso dell’estate del Mondiale per Club e che arriveranno al via con meno preparazione fisica: accadrà alla 3° giornata.

Alla 5° giornata il primo turno con la sovrapposizione di due incontri di alto livello: Milan-Napoli e Juventus-Atalanta. A proposito della sfida tra le duellanti della passata stagione, sono in calendario al Maradona il 26 ottobre (8° giornata) e l’11 gennaio a San Siro (20° giornata).

Tutto il calendario della Serie A 2025/2026

Le date della Serie A 2025/2026

La corsa allo scudetto comincia nel week end del 23-24 agosto 2025 per chiudersi con l’ultimo turno in programma il 24 maggio 2026. Sono previste quattro soste per lasciare spazio agli impegni delle nazionali che devono preparare il Mondiale 2026: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 29 marzo. In calendario un unico turno infrasettimanale mercoledì 29 ottobre. Come già nella passata stagione, il campionato non si fermerà durante le festività natalizie: sono previste giornate il 21 dicembre, 28 dicembre, 3 gennaio e 6 gennaio.

Sempre a dicembre, a meno di cambi nelle prossime settimane, sarà calendarizzata la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana che coinvolgerà Napoli, Inter, Milan e Bologna: queste squadre dovranno poi recuperare a gennaio le partite saltate per volare a Riad.

Per il terzo anno di fila la Lega Serie A ha optato per il cosiddetto “calendario asimmetrico” sul modello della Premier League inglese: la sequenza delle gare del girone d’andata non è la stessa di quella del ritorno.

