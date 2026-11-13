Pio Esposito, il predestinato che sta riscrivendo i record della nazionale

La doppietta che ha piegato la Francia a San Siro, regalando all’Italia il temporaneo primo posto nel girone della Nations League, ha un doppio valore statistico per Pio Esposito. La nazionale azzurra non batteva i francesi in casa addirittura da 64 anni e il lungo tabù è stato spezzato in una notte di grandi emozioni, non solo per il centravanti ventunenne dell’Inter. Tutto il resto, invece, è relativo alle performance che Pio Esposito sta regalando quando sbarca nella selezione maggiore. Gol dopo gol, l’attaccante si è preso la maglia da titolare sbaragliando la concorrenza e ha cominciato a macinare primati che lo proiettano nell’olimpo dei grandi.

Restando ai numeri, è arrivato a quota 9 reti realizzate in azzurro dopo sole 14 presenze (nemmeno intere): una ogni 88 minuti effettivi in campo. Solo Giuseppe Meazza era stato capace di essere così precoce toccando le 11 marcature a 21 anni, l’età che oggi ha Esposito. Ha già raggiunto totem del passato come Francesco Totti e Roberto Boninsegna e ha messo nel mirino, tra gli azzurri in attività, Kean (13), Raspadori (11), Frattesi e Barella (10). La testa di tutti, però, va al primato mai ritoccato di Gigi Riva con i suoi 35 centri figli di un altro calcio e di un’altra epoca.

Riva ha resistito in questo mezzo secolo all’assalto di Vieri, Inzaghi, Del Piero, Baggio e di tutti gli altri. La sensazione è che Pio Esposito abbia i numeri per riuscire laddove i predecessori hanno fallito. Lo testimonia la spietatezza sotto porta, il coraggio con cui interpreta anche i match più difficili nonostante la giovane età e quella fisicità che lo rende il centro del progetto di Mancini col quale si trova a meraviglia. Nelle prime 5 uscite della nuova nazionale, l’attaccante ha firmato ben 4 volte il tabellino, proiezione che rende ancora più credibile l’assalto a Riva e ai miti del passato.