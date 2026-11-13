Garlasco, il doppio binario di Sempio e Stasi: in tribunale sarà battaglia

Un unico delitto, due verità giudiziarie che al momento si schiantano l’una contro l’altra nelle aule di tribunale. A quasi vent’anni da quel maledetto 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu massacrata nella villetta di famiglia a Garlasco, la giustizia italiana si prepara a scrivere l’ennesimo capitolo di un’odissea infinita.

Il prossimo 25 febbraio si torna in aula: il gup di Pavia, Luigi Rigamonti, ha fissato l’udienza preliminare per decidere sul rinvio a giudizio di Andrea Sempio, 38 anni, oggi indicato dalla Procura come l’autore di quello stesso omicidio per il quale Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima, è già stato condannato in via definitiva.

Un paradosso che promette scintille fin dalle prime battute. Perché mentre i magistrati pavesi guidati da Fabio Napoleone chiedono il processo per Sempio, la difesa del 38enne (affidata agli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti) affila le armi con una mossa destinata a far discutere: un’eccezione di incostituzionalità per impedire che viaggino su binari paralleli due procedimenti incompatibili, la revisione del processo a carico di Stasi da una parte e il nuovo giudizio contro Sempio dall’altra.

I prossimi passi di Garlasco

Una partita a scacchi giocata sul filo del diritto, della scienza e delle perizie, con il collegio difensivo già riunito per smontare punto su punto l’impianto dell’accusa.

Già, l’accusa. Nelle carte della Procura la ricostruzione dell’omicidio torna a far rivivere l’orrore puro di quella mattina d’estate. Secondo i pm, Sempio avrebbe agito «con crudeltà» e per «motivi abietti», spinto dall’odio verso Chiara dopo il rifiuto di un suo approccio.

Una furia cieca ricostruita colpo su colpo: prima la colluttazione, poi le percosse brutali con un corpo contundente (almeno 12 lesioni tra testa e volto), il corpo trascinato verso la porta della cantina. E ancora, quando la giovane tenta disperatamente di reagire mettendosi carponi, altri tre o quattro colpi per farle perdere i sensi, fino all’epilogo feroce in fondo alle scale della cantina, dove la ragazza viene colpita altre quattro o cinque volte già incosciente. Una sequenza agghiacciante che riapre una ferita mai rimarginata nel cuore della famiglia Poggi.

Ma il terremoto giudiziario sembra essere appena cominciato. Perché sull’altro fronte si muovono anche i legali di Alberto Stasi, Antonio De Rensis e Giada Bocellari, pronti a depositare a stretto giro l’istanza di revisione del processo. Dentro quelle carte vi sarebbero elementi del tutto inediti, mai entrati finora negli atti, uno dei quali (promettono i difensori) destinato a fare «scalpore».