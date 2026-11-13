Mancini, miracolo Italia (cosa sarebbe successo se un anno fa…)

Gli azzurri battono la Francia, sono a un passo da una clamorosa qualificazione e soprattutto sono rinati. In mezzo alle polemiche, Malagò ha scelto il ct giusto.

Va bene, la Francia non aveva in campo Mbappé e Dembelé, pioveva, alla fine loro hanno messo anche quale debuttante e loro restano loro e noi dobbiamo ancora farne di strada. E già che ci siamo, Mancini è poco simpatico ed è stato scelto da Malagò perché suo amico di circolo romano, mica per altro. E non ha convocato Calò del Frosinone, che sta facendo benissimo, per carità, ma che è stato scaraventato sulla strada del Mancio giusto per il gusto della polemica. La Nations League? Una rottura di scatole. Non interessa, salvo che gli ascolti della sfida di San Siro (pubblici a breve) certamente certificheranno il contrario ma fa figo dirlo sempre e comunque, meglio se corredato da un’alzata di spalle.

Insomma, va bene tutto ma la nazionale di Roberto Mancini ha schiaffeggiato la Francia soffrendo un tempo e debordando nel senso. Ha vinto largo, si è concessa il lusso di sbagliare un rigore, ha un centravanti che sta tritando i record azzurri in fatto di marcature, Pio Esposito: 9 gol in 14 partite nemmeno intere, uno ogni 88 minuti. Dieci punti in cinque partite, a Bruxelles andremo con due risultati su tre a disposizione per qualificarci ai quarti di finale (traguardo che nemmeno immaginavamo a settembre) e, vincendo, addirittura la certezza di essere primi. Davanti alla Francia e al Belgio. La Turchia, non pervenuta.

Bisogna avere il coraggio di dire una cosa: Mancini sta compiendo un autentico miracolo. La sua nazionale giovanissima (24 anni e un mese l’età media della seconda tornata di convocazioni) doveva seminare per il futuro senza perdere di vista l’urgenza di non fare altre deprimenti figure. Possibilmente, evitare retrocessioni in serie B della odiatissima Nations League così da non trascinarci nell’inferno di una qualificazione a Euro 2032 non da teste di serie.

Si fa anche fatica a ricordare il buco di depressione da dove siamo partiti il 25 settembre scorso, il clima cupo dell’intervallo del match con il Belgio, le sentenze affrettate di chi avrebbe voluto chiunque (Baldini, ad esempio) ma non lui sulla panchina azzurra. Inutile illudersi, andasse maluccio in Belgio tornerebbero prepotenti a farsi sentire, ma intanto godiamoci per una volta il presente che ci ha restituito l’orgoglio di avere una nazionale di calcio con un’identità chiara e che lascia in eredità una domanda che profuma di rammarico: cosa sarebbe stato della nostra storia se dopo Oslo, davanti alla richiesta di tornare, il presidente Gravina avesse riaperto le porte al Mancio invece di percorrere altre strade?

PS – Mentre l’Italia prendeva a schiaffi (metaforici) la Francia, il calcio italiano affilava le armi per l’ennesima guerra di poltrone della storia recente. Comunque vada a finire, si può dire che Malagò ha scelto il ct giusto o qualcuno si offende?