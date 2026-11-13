Calligaris arreda Casa Azzurri

In occasione della partita Italia–Francia, disputatasi ieri allo Stadio San Siro, il design Calligaris ha incontrato la passione per la Nazionale a Casa Azzurri, lo spazio di accoglienza della FIGC che ha riunito tifosi, partner e ospiti attraverso

eventi, incontri e momenti di intrattenimento.

Un luogo in cui lo sport si è fatto occasione di condivisione e convivialità, valori che appartengono anche al modo di Calligaris di interpretare l’abitare. La presenza di Calligaris ha portato il comfort e lo stile italiano negli ambienti che hanno accompagnato l’esperienza azzurra, contribuendo a creare spazi da vivere insieme, dentro e fuori dal campo.