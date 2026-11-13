Nuova Lexus NX 2027: debutto europeo alle Nitto ATP Finals di Torino

Il nuovo Lexus NX 2027 si prepara al debutto europeo e lo farà su uno dei palcoscenici sportivi più prestigiosi del mondo. Il SUV premium della casa automobilistica giapponese sarà infatti presentato in occasione delle Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 15 al 22 novembre 2026. Una scelta che rafforza il legame tra Lexus e il tennis internazionale, consolidando una partnership che prosegue ormai da quattro anni.

La nuova generazione del Lexus NX rappresenta un passaggio importante nella strategia europea del costruttore. Il modello è infatti uno dei principali protagonisti della gamma Lexus e contribuisce attualmente a quasi un terzo delle vendite annuali del marchio nel continente. L’anteprima torinese anticiperà il lancio commerciale, previsto per la primavera del 2027.

Nuovo Lexus NX: anteprima europea a Torino

Per presentare il nuovo Lexus NX, il marchio ha scelto un evento capace di attirare l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il mondo. Le Nitto ATP Finals rappresentano l’appuntamento conclusivo della stagione tennistica maschile e riuniscono gli otto migliori giocatori del ranking stagionale di singolare e le otto migliori coppie di doppio.

Il nuovo SUV Lexus sarà esposto per la prima volta sul campo principale della manifestazione, all’interno dell’Inalpi Arena. Il pubblico potrà inoltre ammirarlo nel Fan Village di Piazzale Grande Torino, dove il costruttore giapponese avrà uno spazio dedicato.

Una doppia esposizione pensata per valorizzare il nuovo modello e avvicinarlo agli appassionati di tennis, ma anche ai potenziali clienti interessati al segmento dei SUV premium elettrificati.

Lexus e ATP: una partnership all’insegna delle prestazioni

Il debutto del nuovo Lexus NX alle ATP Finals non è casuale. Dal 2023, infatti, Lexus ricopre il ruolo di Platinum Partner e Official Automotive Partner dell’ATP Tour e delle Nitto ATP Finals, una collaborazione costruita attorno a valori condivisi come precisione, innovazione, prestazioni e attenzione ai dettagli.

Il marchio automobilistico giapponese individua nel tennis professionistico una naturale espressione della propria filosofia industriale. Così come ogni punto può risultare decisivo durante una partita, anche nella progettazione di un’automobile ogni particolare contribuisce a determinare qualità, comfort ed esperienza di guida.

La collaborazione si amplia ulteriormente nel 2026, con Lexus che diventa anche Official Partner dell’ATP No.1 Club, l’esclusivo club dedicato ai campioni che hanno conquistato il primo posto della classifica mondiale ATP.

«Le Nitto ATP Finals rappresentano il culmine della nostra stagione e siamo orgogliosi di avere Lexus al nostro fianco a Torino», ha dichiarato Eno Polo, CEO dell’ATP, sottolineando come la partnership permetta di creare nuove esperienze per gli appassionati e valorizzare il meglio del tennis mondiale.

Lexus NX 2027: un SUV strategico per il mercato europeo

Il nuovo NX avrà un ruolo centrale nella strategia commerciale di Lexus in Europa, dove il SUV si è affermato come uno dei modelli più rappresentativi del marchio.

L’evoluzione del modello si inserisce nel percorso di sviluppo della gamma elettrificata Lexus, con l’obiettivo di consolidare la presenza del costruttore nel competitivo mercato dei SUV premium.

«Dopo aver rinnovato un anno fa la nostra partnership pluriennale con l’ATP, siamo entusiasti di tornare a Torino per le Nitto ATP Finals, dove presenteremo il nuovo NX, un modello fondamentale nella nostra crescente gamma di veicoli elettrificati di prestigio», ha spiegato Andre Schmidt, Head of Lexus Europe.

L’evento rappresenterà anche l’occasione per mostrare altri modelli della gamma Lexus, che contribuiranno ai servizi di mobilità del torneo.

Per conoscere nel dettaglio le novità relative a design, motorizzazioni, tecnologie di bordo e dotazioni del nuovo Lexus NX bisognerà attendere la presentazione ufficiale. Al momento, infatti, non sono state diffuse le specifiche tecniche della nuova versione.

Quando arriva il nuovo Lexus NX 2027?

Dopo l’anteprima europea alle Nitto ATP Finals di Torino, il nuovo Lexus NX arriverà nelle concessionarie nella primavera del 2027.

Non sono ancora stati comunicati i prezzi ufficiali né i dettagli relativi agli allestimenti destinati al mercato italiano. Il debutto di Torino permetterà comunque di scoprire in anteprima l’evoluzione di uno dei SUV più importanti per Lexus, in attesa dell’avvio della commercializzazione europea.