Mutuo prima casa, lo Stato continua a fare da garante fino al 2029

L’aiuto statale sul mutuo prima casa resta per altri tre anni. La Legge di Bilancio 2027 prevede di prorogare fino al 31 dicembre 2029 il Fondo di garanzia per la prima casa, gestito da Consap. Oggi la copertura vale per le richieste fino al 2027. Per il 2028 e il 2029 sono previsti altri 200 milioni di euro l’anno. La misura, però, non è ancora legge: deve completare l’iter in Parlamento.

Come funziona il Fondo mutui prima casa

Il Fondo non presta denaro, ma fa da garante: lo Stato copre una parte del mutuo, così la banca rischia meno e può concederlo con più facilità anche a chi ha pochi risparmi. La garanzia riguarda una quota del capitale: il 50% di base, l’80% per le categorie prioritarie con Isee fino a 40mila euro. Per queste categorie la copertura più alta si applica se il mutuo supera l’80% del prezzo della casa. Il finanziamento non può superare i 250mila euro.

Chi può chiedere la garanzia statale sul mutuo prima casa

Possono accedere alla garanzia statale sul mutuo prima casa diverse categorie di cittadini. Possono i giovani under 36; le giovani coppie, sposate o conviventi da almeno due anni, con almeno uno dei due under 36; i genitori single con figli minori; gli inquilini delle case popolari (ex Iacp) e le famiglie numerose, con almeno tre figli under 21. Per le famiglie numerose il limite Isee cresce con il numero dei figli: 40mila euro con tre figli, 45mila con quattro, 50mila con cinque o più. Anche la copertura aumenta: 80%, 85% e fino al 90% per chi ha cinque figli o più. E dallo scorso agosto la platea si è allargata alle persone con disabilità permanente accertata e ai familiari che vivono da almeno due anni con un figlio, una figlia, un fratello o una sorella nella stessa condizione. In questi casi la garanzia è del 50%, ma sale all’80% con Isee fino a 40mila euro.

Come fare domanda per la garanzia sul mutuo prima casa

Per poter accedere alla garanzia statale la casa deve diventare l’abitazione principale di chi compra e non può essere di lusso. Chi chiede il sostegno non deve possedere altri immobili abitativi, nemmeno all’estero, con una sola eccezione: quelli ereditati e concessi gratis a genitori o fratelli. La garanzia non vale se il mutuo serve solo a ristrutturare. La richiesta si presenta a una banca aderente, insieme alla domanda di mutuo. Avere i requisiti, però, non basta: sarà la banca a decidere, guardando entrate, debiti già in corso, peso della rata e casa da ipotecare. Attenzione: la garanzia aiuta a ottenere il mutuo, ma non cancella il debito. Se chi ha contratto il mutuo smette di pagare e il Fondo paga la banca, lo Stato può poi chiedere indietro quelle somme.