Le squadre qualificate alla seconda fase del Mondiale per Club e gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Il torneo voluto dalla Fifa entra nel vivo, ecco come seguirlo

Il Mondiale per Club entra nel vivo, non senza sorprese. Le squadre europee in difficoltà, l’esplosione delle brasiliane e delle sudamericane in generale, l’Inter Miami di Messi che ha messo fuori il Porto guadagnandosi l’accesso alla seconda fase e non solo. Dopo due settimane di sfide sotto il sole americano, la competizione voluta dalla Fifa comincia a fare sul serio. Dalle 32 iscritte ai gironi, la selezione ha scelto le migliori 16 che cominciano a sfidarsi in gare da dentro o fuori: ottavi di finale e poi via fino all’atto conclusivo previsto per domenica 13 luglio a Miami.

In palio il ricchissimo montepremi da un miliardo di dollari, denaro che in larga parte viene distribuito premiando i risultati in campo. Dagli ottavi in poi la progressione degli incassi per chi avanza sarà rapida e verticale, fino ad arrivare a un possibile guadagno da oltre 100 milioni di euro nel caso sia una big d’Europa a conquistare il trofeo.

Mondiale per Club, le squadre qualificate alla seconda fase

Mondiale per Club, le sfide degli ottavi di finale

Ecco lo sviluppo del tabellone della seconda fase del Mondiale per Club. La griglia si completa con la conclusione dei gironi e gli ottavi di finale sono in programma a partire da sabato 28 giugno 2025:

Palmeiras-Botafogo – sabato 28 giugno 2025 (ore 18)

– sabato 28 giugno 2025 (ore 18) 1° C – 2° D – sabato 28 giugno 2025 (ore 22)

1° E – 2° F – lunedì 30 giugno 2025 (ore 21)

1° G – 2° H – martedì 1 luglio 2025 (ore 3)

Psg-Inter Miami – domenica 29 giugno 2025 (ore 18)

– domenica 29 giugno 2025 (ore 18) Flamengo – 2° C – domenica 29 giugno 2025 (ore 22)

– 2° C – domenica 29 giugno 2025 (ore 22) 1° F – 2° E – mercoledì 2 luglio 2025 (ore 3)

1° H – 2° G – martedì 1 luglio 2025 (ore 21)

Leggi anche: