Mondiale per Club, le presenze degli spettatori negli stadi

Presenze negli stadi, spettatori, biglietti venduti e capienza degli impianti: tutti i dati sulle partite del Mondiale per Club della Fifa che si gioca negli Stati Uniti nel 2025. Aggiornato giornata per giornata

Il successo del Mondiale per Club 2025, allargato dalla Fifa a 32 squadre, si misura anche dal seguito negli stadi degli spettatori americani. Un test interessante anche in vista del Mondiale vero e proprio che si disputerà negli States, in Canada e Messico nell’estate del 2026. Gli organizzatori hanno faticato a piazzare i tagliandi delle partite e sono stati obbligati ad abbassare progressivamente i prezzi, avviando anche massicce campagne promozionali per cercare di regalare un colpo d’occhio all’altezza delle sfide proposte al pubblico americano.

Panorama.it offre un database aggiornato, turno dopo turno, sulla presenza degli spettatori nei moderni impianti che ospitano il Mondiale per Club.

Mondiale per Club, spettatori negli stadi (seconda giornata)

Ecco i dati delle partite che si sono giocate tra il 16 e il 17 giugno 2025:

Chelsea-Los Angeles FC (Mercedes Benz Stadium, Atlanta) 22.137 su una capienza di 71.000

Boca Juniors-Benfica (Hard Rock Stadium, Miami) 55.574 su una capienza di 65.326

Flamengo-Esperance Tunis (Lincoln Financial Field, Filadelfia) 25.797 su una capienza di 69.796

Mondiale per Club, spettatori negli stadi (prima giornata)

Il match inaugurale è stato quello tra l’Inter di Miami di Leo Messi e gli egiziani dell’Al Ahly: finito senza reti, ma non privo di emozioni, ha raccolto all’Hard Rock Stadium di Miami (casa della squadra di Messi) ben 60.927 presenti su una capienza totale di oltre 65mila.

Ecco i dati delle partite che si sono giocate tra il 15 e il 16 giugno 2025:

Al Ahly-Inter Miami (Hard Rock Stadium, Miami) 60.927 su una capienza di 65.326

Bayern Monaco-Auckland City (TQL Stadium, Cincinnati) 21.152 su una capienza di 26.000

Psg-Atletico Madrid (Rose Bowl, Los Angeles) 80.619 su una capienza di 89.000

Palmeiras-Porto (MetLife Stadium, New York) 46.275 su una capienza di 82.000

Botafogo-Seattle Sounders (Lumen Field Stadium, Seattle) 30.151 su una capienza di 68.740

