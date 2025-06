Mondiale per Club 2025: dove vederlo gratis in tv e streaming

Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti: dove vederlo gratis in chiaro, tv e streaming. La programmazione di Dazn e Mediaset per le sfide di Inter e Juventus

La prima edizione del Mondiale per Club allargato a 32 squadre, voluto dalla Fifa come nuovo appuntamento per il calcio internazionale, riempie l’estate 2025 degli appassionati di pallone. Un mese di sfide negli Stati Uniti, antipasto del Mondiale vero e proprio che prenderà forma negli States, in Canada e in Messico a partire dal giugno 2026. Il Mondiale per Club sarà visibile gratuitamente sia in televisione che attraverso lo streaming: è il prodotto dell’accordo sottoscritto nei mesi scorsi dalla Fifa con DAZN per un miliardo di euro con la garanzia della trasmissione free, senza alcun obbligo di pagamento o di sottoscrizione di un abbonamento.

La possibilità di seguire le partite del Mondiale per Club 2025 sarà, dunque, la più larga possibile. In Italia, dove le squadre che si sono guadagnate l’accesso alla competizione attraverso il comportamento nel quadriennio di Champions League dal 2020 al 2024 sono Inter e Juventus, due saranno le opportunità di visione: una in chiaro e l’altra in streaming.

Disputandosi negli Stati Uniti, non tutti gli orari saranno favorevoli per il pubblico europeo. Molte gare sono in calendario alle 3 di notte (ora italiana), mentre altre potranno essere seguite più comodamente nel tardo pomeriggio o in prima serata.

Mondiale per Club 2025: come vederlo su DAZN

I diritti per il Mondiale per Club 2025 della Fifa, allargato a 32 squadre, sono stati acquisiti in esclusiva su scala complessiva dalla piattaforma DAZN, da noi nota anche per essere la principale broadcaster della Serie A. Le partite del Mondiale per Club saranno a disposizione di chiunque in streaming: sarà sufficiente iscriversi al sito e all’applicazione registrandosi con un indirizzo mail. Nel caso si sia già abbonati, l’offerta sarà a disposizione all’interno della piattaforma.

DAZN trasmetterà tutti i match in diretta e li renderà disponibili anche per la visione on demand. Ecco date e orari delle sfide della prima fase che riguardano Inter e Juventus:

Monterrey- Inter – mercoledì 18 giugno 2025 (ore 3)

– mercoledì 18 giugno 2025 (ore 3) Inter -Urawa Reds – sabato 21 giugno 2025 (ore 21)

-Urawa Reds – sabato 21 giugno 2025 (ore 21) Inter-River Plate – giovedì 26 giugno 2025 (ore 3)

Al Ain- Juventus – giovedì 19 giugno 2025 (ore 3)

– giovedì 19 giugno 2025 (ore 3) Juventus -Wydad AC – domenica 22 giugno 2025 (ore 22)

-Wydad AC – domenica 22 giugno 2025 (ore 22) Juventus-Manchester City – giovedì 26 giugno 2025 (ore 21)

Mondiale per Club 2025: come vederlo su Mediaset

Anche Mediaset si è aggiudicata il diritto di trasmettere le partite del Mondiale per Club, acquisendo una sub licenza da DAZN come previsto nelle opzioni contrattuali messe a disposizione dalla Fifa per garantire la massima visibilità possibile alla manifestazione. La trasmissione avverrà in chiaro e gratuitamente sui canali del digitale terrestre per un match al giorno, in linea di massima il migliore o quello che vede impegnate le squadre italiane. L’offerta sarà disponibile con le solite modalità anche sui siti e sulle applicazioni Infinity e Sport Mediaset.

Mediaset trasmetterà i match scelti in diretta e li renderà disponibili anche per la visione on demand. Ecco date e orari delle sfide della prima fase:

Inter Miami-Al Ahly – domenica 15 giugno 2025 (ore 2 – Italia Uno)

PSG-Atletico Madrid – domenica 15 giugno 2025 (ore 21 – Italia Uno)

Chelsea-Los Angeles FC – lunedì 16 giugno 2025 (ore 21 – Italia Uno)

Fluminense-Borussia Dortmund – martedì 17 giugno 2025 (ore 18 – Italia Uno)

Monterrey-Inter – mercoledì 18 giugno 2025 – (ore 21 – differita Italia Uno)

Juventus-Al Ain – giovedì 19 giugno 2025 (ore 3 – Italia Uno)

Inter Miami-Porto – giovedì 19 giugno 2025 (ore 21 – Italia Uno)

Flamengo-Chelsea – venerdì 20 giugno 2025 (ore 21 – Italia Uno)

Inter-Urawa Reds – sabato 21 giugno 2025 (ore 21 – Canale Cinque)

Juventus-Wydad AC – domenica 22 giugno 2025 (ore 18 – Italia Uno)

Atletico Madrid-Botafogo – lunedì 23 giugno 2025 (ore 21 – Italia Uno)

Benfica-Bayern Monaco – martedì 24 giugno 2025 (ore 21 – Italia Uno)

Inter-River Plate – giovedì 26 giugno 2025 (ore 3 – Italia Uno)

Juventus-Manchester City – giovedì 26 giugno 2025 (ore 21 – Canale Cinque)

