Usa, le preoccupazioni di Trump per la frontiera meridionale

Gli Stati Uniti tornano a preoccuparsi dell’immigrazione clandestina alla frontiera meridionale. Martedì, oltre mille immigrati, provenienti dall’America Centrale, hanno iniziato a muoversi attraverso il Messico per raggiungere il confine statunitense.

«Ci risiamo! Con la sconfitta percepita dai repubblicani alle elezioni di metà mandato (io non ero candidato) l’invasione del nostro Paese sta per avvenire di nuovo. Enormi carovane si stanno formando e stanno iniziando la loro marcia illegale attraverso il Messico. Molte delle persone in queste carovane sono quelle che vari Paesi non vogliono», ha dichiarato Donald Trump su Truth. «Non saranno accettati! Il Messico deve fermarli, subito, e se non lo farà, i dazi doganali sul Messico saranno immediatamente raddoppiati. Il Messico, il governatore del Texas, la nuova governatrice molto liberal del Texas, la nostra grande polizia di frontiera e l’Ice sono stati informati. Non ci sarà alcuna clemenza!», ha aggiunto.

La partita sull’immigrazione negli Usa

Nel 2024, Trump aveva vinto le elezioni presidenziali anche facendo leva sulla lotta all’immigrazione clandestina. Non appena è tornato alla Casa Bianca nel gennaio dell’anno scorso, il presidente americano ha subito iniziato a usare il pugno duro. Al di là degli aspetti controversi e nonostante abbia ammesso che la strategia dei rimpatri possa essere stata «troppo dura», è innegabile come, su questo fronte, Trump abbia conseguito un significativo successo.

A metà ottobre, il Financial Times ha infatti riferito che gli attraversamenti di clandestini alla frontiera meridionale degli Stati Uniti erano scesi al livello più basso dal lontano 1968. Al contrario, nel 2022 e nel 2023, ai tempi dell’amministrazione Biden, gli Usa avevano registrato il record storico di arrivi di immigrati irregolari al confine con il Messico. È quindi chiaro come, nell’ultimo anno e mezzo, la linea dura promossa da Trump abbia efficacemente funzionato in termini di deterrenza.

Cosa è cambiato dopo le midterm

Adesso però la situazione rischia di mutare. Alle ultime elezioni di metà mandato, il Partito democratico ha riconquistato la maggioranza in entrambe le camere del Congresso. Un elemento, questo, che sta spingendo molti in America Centrale a ritenere che le politiche migratorie restrittive, attuate dall’amministrazione Trump, saranno revocate o, se non altro, limitate.

Si tratta di una questione che potrebbe oggettivamente mettere in difficoltà il presidente americano che, come detto, ha fatto della lotta all’immigrazione clandestina il suo cavallo di battaglia. Sotto questo aspetto, non è un mistero che i dem, dal prossimo anno, vogliano mettere sotto inchiesta parlamentare il Dipartimento per la Sicurezza interna soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’Ice.

Bisogna tuttavia fare attenzione: il Partito democratico rischia infatti a sua volta un effetto boomerang. Innanzitutto, gli elettori si mostrarono scontenti della gestione dell’immigrazione portata avanti dall’amministrazione Biden. In secondo luogo, l’Asinello, sulle questioni migratorie, risulta storicamente spaccato tra un’ala destra (che è favorevole a controllare le frontiere con una certa severità) e un’ala sinistra (fautrice, invece, di un approccio più lassista). Il tema, insomma, è politicamente spinoso. Lo è per Trump, ma, alla fine dei conti, rischia di esserlo soprattutto per i democratici.