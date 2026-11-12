Johnny Depp è Scrooge: il Natale gotico di Ti West è bellissimo da vedere, meno sorprendente da raccontare

Dietro i vetri appannati, Londra si prepara al Natale. I camini sono accesi, le tavole apparecchiate, le strade immerse nel freddo dell’inverno vittoriano. Poi, nel silenzio di una stanza, si sente il rumore di una catena trascinata sul pavimento. La festa lascia il posto alla paura. Dopotutto, prima di diventare uno dei racconti natalizi più amati di sempre, Il canto di Natale di Charles Dickens era anche una storia di fantasmi.

Ti West sembra voler partire proprio da qui. Il regista di X, Pearl e MaXXXine prende Ebenezer Scrooge, gli dà il volto di Johnny Depp e restituisce alla Londra vittoriana un’oscurità che le tante trasposizioni cinematografiche hanno progressivamente addolcito. Il risultato è un film bello, visivamente ricchissimo, con un protagonista che sembra nato per questo ruolo. Ma non è un capolavoro. Perché nel recuperare l’orrore, West finisce per sacrificare qualcosa di altrettanto importante: quella dimensione fiabesca, quasi domestica, che ha reso il Natale di Dickens un luogo nel quale tornare, anno dopo anno.

Il Natale di Dickens, tra fiaba e orrore

Nell’immaginario collettivo, A Christmas Carol è ormai una storia cozy. Una di quelle da rivedere durante le feste, possibilmente sotto una coperta, mentre fuori fa freddo e il Natale si avvicina. Eppure, nel racconto pubblicato nel 1843, la morte è una presenza costante, la povertà è una condanna e il protagonista viene trascinato attraverso un viaggio soprannaturale che assomiglia molto più a un incubo che a un sogno.

Il merito di West è aver riconosciuto questa natura profondamente gotica senza cercare di sovrapporre a Dickens un linguaggio estraneo. Il regista lavora sulle ombre, sulle apparizioni e sulla dimensione fisica degli spiriti, trasformando la notte di Scrooge in un percorso attraversato da immagini inquietanti. La Londra vittoriana è ricostruita con grande attenzione, tra ambienti cupi, costumi elaborati e una fotografia che restituisce tutta la durezza di un mondo nel quale le disuguaglianze sociali sono parte integrante del paesaggio.

West sa come costruire la paura e, soprattutto, come renderla visivamente interessante. Il problema è che questa scelta finisce per imporsi sul resto.

Il Canto di Natale funziona proprio perché il buio e la luce convivono. La casa gelida di Scrooge esiste in contrapposizione al calore delle altre case, la sua solitudine acquista significato attraverso la felicità degli altri, la paura della morte diventa sopportabile soltanto quando lascia spazio alla possibilità di una vita diversa. Il Natale non è semplicemente lo sfondo della storia: è il termine di paragone attraverso il quale misurare tutto ciò che il protagonista ha perso.

In Ebenezer, invece, la componente horror finisce per sottrarre spazio a quella fiabesca. Non perché il film sia eccessivamente spaventoso. Anzi, West sembra consapevole di dover mantenere il racconto accessibile anche a un pubblico relativamente giovane e non oltrepassa mai completamente i confini del fantasy oscuro. Ma l’insistenza sulle atmosfere macabre riduce quella sensazione di meraviglia che dovrebbe accompagnare, e non soltanto concludere, il viaggio di Scrooge.

Il risultato è un gotico elegante, suggestivo, talvolta spettacolare, ma non sempre emotivamente altrettanto efficace. Come se il regista fosse più interessato a mostrare quanto possa essere terrificante la notte di Natale che a ricordare perché valga la pena desiderare che arrivi il mattino.

Johnny Depp, un caratterista perfetto per Ebenezer Scrooge

Johnny Depp è probabilmente una delle scelte più naturali che Hollywood potesse fare per interpretare Ebenezer Scrooge. Non per una questione di somiglianza con il personaggio letterario, quanto per quella particolare capacità di dare vita a figure eccentriche, grottesche, spesso sgradevoli e quasi sempre attraversate da una profonda solitudine.

Depp è un caratterista nel senso più autentico del termine. Un attore che costruisce i propri personaggi attraverso il corpo prima ancora che attraverso le parole. Una postura, un movimento delle mani, una smorfia, un’inflessione della voce possono raccontare più di un’intera battuta. È una qualità che attraversa la sua filmografia, da Edward Mani di Forbice a Jack Sparrow, e che spiega anche perché abbia saputo abitare con tanta naturalezza gli universi cinematografici di Tim Burton.

Il suo Scrooge è magnificamente scorbutico. Un uomo che sembra aver trasformato la propria antipatia in una disciplina quotidiana, utilizzando il denaro, il sarcasmo e il disprezzo come strumenti per mantenere gli altri a distanza. Depp ne restituisce l’avarizia senza rinunciare a una certa teatralità, accentuandone gli aspetti caricaturali e lasciando affiorare, quando necessario, la fragilità che si nasconde dietro tanta ostinazione.

La performance è eccellente. Ma ha un limite, ed è quasi un paradosso: Scrooge è un personaggio talmente perfetto per Depp da non costringerlo davvero a reinventarsi.

Si ritrovano molti degli elementi che hanno reso celebre l’attore. Il gusto per l’eccentricità, l’attenzione al dettaglio fisico, il piacere di rendere memorabile anche una semplice reazione. Tutto funziona, tutto è calibrato, ma poco sorprende. Depp interpreta magnificamente un personaggio che appartiene già, per molti versi, al suo immaginario cinematografico.

E forse è proprio per questo che il momento più riuscito arriva quando smette di essere lo Scrooge che ci si aspetta.

La mattina di Natale e la gioia di avere ancora tempo

La scena del risveglio, dopo la visita dei tre spiriti, è uno dei passaggi più conosciuti della letteratura natalizia. Scrooge apre gli occhi, si rende conto di essere ancora nella propria stanza e scopre che è mattina. È Natale. La terribile visione del futuro non si è avverata. Ha ancora la possibilità di cambiare le cose.

Johnny Depp trova qui una delle sfumature più belle della sua interpretazione.

La cattiveria, il cinismo, le smorfie e persino quella teatralità che lo accompagna per buona parte del film sembrano improvvisamente dissolversi. Al loro posto compare una gioia quasi infantile, incontrollabile, accompagnata dallo stupore di chi non riesce a credere di aver ricevuto un regalo tanto grande.

Non è semplicemente la felicità di essere sopravvissuto. È qualcosa di più preciso e universale: la scoperta di avere ancora tempo.

Tempo per chiedere scusa, per rimediare agli errori, per amare qualcuno, per essere una persona diversa. Tempo per fare tutte quelle cose che Scrooge aveva progressivamente escluso dalla propria esistenza, convincendosi che non avessero alcun valore.

È in questa sequenza che Depp ricorda perché sia un interprete tanto amato. La sua capacità di trasformare un’emozione semplice in un’esplosione di gesti, espressioni e piccoli movimenti restituisce al personaggio una vitalità che fino a quel momento era rimasta soffocata. Ed è una felicità contagiosa, di quelle che il cinema riesce a trasmettere anche quando lo spettatore conosce perfettamente ciò che sta per accadere.

Per qualche istante non importa più quante volte sia stata raccontata questa storia. Non importa nemmeno quanto sia prevedibile il lieto fine. Scrooge è felice, e quella felicità basta.

È anche il momento in cui il film ritrova finalmente la sua dimensione fiabesca. L’orrore si ritira, le ombre perdono importanza e tutto ciò che rimane è un uomo che ha ricevuto un’altra possibilità.

Una storia che non ha bisogno di diventare più oscura, ma di essere raccontata diversamente

A rendere Ebenezer meno memorabile di quanto avrebbe potuto essere non è dunque la qualità della realizzazione. West è un regista capace, la confezione è curata e il cast, che comprende anche Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin e Andrea Riseborough, contribuisce a dare solidità a un mondo narrativo riconoscibile fin dal primo istante.

Il limite riguarda piuttosto l’ambizione dell’adattamento.

Raccontare nuovamente A Christmas Carol significa confrontarsi con una storia che il pubblico conosce quasi a memoria. Non basta cambiarne l’atmosfera per renderla davvero nuova. E non basta nemmeno affidarla a un grande attore, soprattutto quando quel ruolo sembra costruito per valorizzare caratteristiche interpretative che gli appartengono da sempre.

West interviene sull’estetica più di quanto non faccia sulla sostanza. La sua rilettura è più oscura, più inquietante, più vicina al cinema dell’orrore rispetto a molte versioni familiari del classico, ma rimane sostanzialmente fedele al percorso narrativo originale. I fantasmi arrivano, le lezioni vengono impartite, la coscienza si risveglia e la redenzione si compie.

Non è necessariamente un difetto. Il testo di Dickens possiede una forza tale da non richiedere stravolgimenti per continuare a funzionare. Ma proprio questa fedeltà rende ancora più evidente la distanza tra la raffinatezza visiva del film e la relativa prevedibilità della sua costruzione narrativa.

Anche la dimensione sociale del racconto avrebbe potuto offrire uno spazio di approfondimento maggiore. Scrooge non è soltanto un uomo che detesta il Natale: è l’espressione di una società nella quale la ricchezza diventa misura del valore individuale e la povertà viene considerata una responsabilità di chi la subisce. Dickens scriveva una storia di fantasmi, ma anche un atto d’accusa contro l’indifferenza. Una questione che, quasi due secoli dopo, conserva una sorprendente attualità.

Il film non ignora questa componente, ma la sua vera personalità continua a emergere soprattutto dalla dimensione visiva e soprannaturale.

Un bel film di Natale, ma non quello definitivo

Ebenezer resta un film da vedere. Per la bellezza della ricostruzione vittoriana, per la capacità di Ti West di recuperare l’anima gotica di Dickens e, soprattutto, per Johnny Depp, che torna a dimostrare quanto sappia rendere irresistibile un personaggio anche quando si muove all’interno di coordinate interpretative familiari.

È un film che possiede atmosfera, mestiere e momenti di autentica emozione. Ma gli manca quel guizzo capace di trasformare una buona trasposizione in una versione destinata a imporsi nell’immaginario collettivo.

Forse perché Il canto di Natale non è mai stato soltanto una storia sulla paura della morte o sulle conseguenze di un’esistenza egoista. È, prima di tutto, un racconto sulla possibilità di essere felici. Ed è questa sua natura, insieme gotica e fiabesca, crudele e profondamente consolatoria, ad averlo reso immortale.

Ti West riesce a mostrarne magnificamente il lato oscuro, ma non sempre a preservarne la magia.

Poi arriva quella mattina di Natale. Johnny Depp si sveglia, spalanca gli occhi, scopre di essere ancora vivo e comincia a ridere, incredulo e felice. Per un momento il film dimentica i fantasmi, il buio e persino la propria ambizione gotica.

E in quella gioia disarmante, nella scoperta di avere ancora tempo, ritrova finalmente tutto Dickens.