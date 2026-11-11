Cosa succede se Mancini elimina Francia o Belgio dalla Nations League?

L’Italia ha l’opportunità di riscattarsi e di strappare una clamorosa qualificazione alla seconda fase. Sarebbe il trionfo di un ct bersagliato dall’inizio da critiche e retropensieri.

E se all’Italia riuscisse l’impresa di prendersi il pass per la fase finale della Nations League, cosa succederebbe? Se Mancini mettesse fuori una tra Francia e Belgio, unisse l’utile al dilettevole e iscrivesse la nazionale nell’elenco delle otto belle d’Europa? Tutto lavorando con alle spalle una federazione devastata da lotte interne ed esterne, essendo la sua nomina contestata dal primo minuto ed essendo lui stesso dato la mission di accelerare violentemente sulla strada del rinnovamento?

Tra San Siro e Bruxelles la risposta alla domanda. Tecnicamente la partita che conta davvero è quella in casa del Belgio nella quale, a meno di regali da parte della Turchia già eliminata, gli azzurri avranno un unico risultato e cioè la vittoria. Un mese dopo la rumba presa all’Olimpico da De Bruyne e compagni che fece alzare il tono della voce ai disfattisti per spiegare che avevano ragione loro, Mancini era un bollito e sarebbe stato meglio anche il pizzaiolo sotto casa piuttosto che lui alla guida della nazionale.

Come cambia il mondo, anche solo aspettando che le cose succedano. Fatto pace con la questione della fuga in Arabia Saudita, sgradevole e sgradita ma non sufficiente per comminare al ct un… ergastolo sportivo, restano le valutazioni tecniche. E qui ci sarebbe la necessità di riconoscere che una strada d’uscita dalla crisi si intuisce, non è necessariamente già delineata e i paragoni con quanto accaduto nel 2018 che ha fatto da aperitivo al trionfo di Wembley sono fuori luogo. Nessun trionfalismo, ma nemmeno il silenzio imbarazzato che ha accompagnato da parte dei critici il riscatto seguito alla prima, tragica, notte dell’Olimpico.

E, dunque, se Mancini facesse l’impresa di mandare a casa Francia o Belgio rimettendo la chiesa (azzurra) al centro del villaggio in meno di due mesi? Abbassando l’età media dei convocati a qualche settimana più dei 24 anni? Andando a prendere talenti che stavamo perdendo in giro per il mondo? Che si fa? La risposta domenica notte di ritorno da Bruxelles. Il primo obiettivo della Nations League italiana – nata dalle ceneri del fallimento mondiale e in un clima di tutti contro tutti nelle stanze della Figc – è stato raggiunto: evitare la retrocessione, entrare da teste di serie nel sorteggio per Euro 2032 e non danneggiare il ranking Fifa. Ora arriva la ciliegina sulla torta. A qualcuno, chissà quanti, andrebbe di traverso…