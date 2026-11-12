Exit tax 2027, arriva la tassa per chi lascia l’Italia: chi rischia di pagarla e cosa può cambiare

La nuova exit tax 2027 potrebbe tassare chi trasferisce la residenza all’estero. Ecco chi rischia di pagarla, quanto costa e cosa potrebbe cambiare

Trasferirsi all’estero potrebbe diventare più costoso, almeno per chi possiede un patrimonio finanziario consistente. Tra le novità della legge di Bilancio 2027 compare infatti una nuova exit tax, un’imposta destinata a colpire le plusvalenze finanziarie maturate in Italia da chi decide di spostare la propria residenza fiscale oltreconfine.

Il principio è semplice, ma le conseguenze potrebbero essere significative: lo Stato potrebbe chiedere il pagamento delle imposte su alcuni guadagni maturati durante la permanenza in Italia, anche quando gli investimenti non sono ancora stati venduti e il profitto non è stato effettivamente incassato.

La misura, contenuta nell’articolo 17 del disegno di legge di Bilancio, ha però già suscitato perplessità tra esperti fiscali, consulenti e investitori. Tanto che il governo si è detto disponibile a modificarla. Tra le ipotesi allo studio c’è l’innalzamento della soglia patrimoniale da 800mila a 5 milioni di euro.

La nuova tassa non è ancora legge: il testo è all’esame del Parlamento e potrebbe cambiare prima dell’approvazione definitiva.

Che cos’è l’exit tax 2027 e come funziona

L’exit tax, letteralmente «tassa di uscita», è un meccanismo fiscale pensato per evitare che il trasferimento della residenza all’estero sottragga alla tassazione italiana guadagni maturati quando il contribuente risiedeva nel Paese.

La novità della manovra riguarda soprattutto le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, mentre forme di imposizione in uscita esistono già per le imprese.

Il meccanismo si basa sulle cosiddette plusvalenze latenti, cioè gli incrementi di valore degli investimenti che non si sono ancora trasformati in un guadagno effettivo.

Per esempio, chi ha acquistato strumenti finanziari per 800mila euro e oggi possiede un portafoglio che vale un milione ha maturato una plusvalenza teorica di 200mila euro. Anche senza aver venduto nulla, con la nuova normativa potrebbe essere chiamato a pagare un’imposta su quel guadagno.

È proprio questo uno degli aspetti più discussi della proposta: il contribuente potrebbe dover versare denaro al Fisco senza aver ancora realizzato la liquidità necessaria attraverso la vendita degli investimenti.

Chi deve pagare la nuova tassa per trasferirsi all’estero

Non tutti coloro che lasciano l’Italia sarebbero interessati dall’exit tax. Il disegno di legge individua alcune condizioni precise.

La nuova imposta scatterebbe per chi ha mantenuto la residenza fiscale in Italia per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta precedenti al trasferimento e possiede attività finanziarie rilevanti ai fini della norma per un valore complessivo di almeno 800mila euro.

Un’altra condizione fondamentale è che, in seguito al trasferimento, l’Italia perda il diritto di tassare i relativi redditi.

Il provvedimento riguarda quindi principalmente chi detiene portafogli di investimento di valore elevato, partecipazioni societarie e altri strumenti finanziari.

Il limite degli 800mila euro non si riferisce necessariamente all’intero patrimonio personale. Non significa, per esempio, che possedere una casa di quel valore faccia automaticamente scattare la tassa.

E non significa neppure che gli 800mila euro costituiscano una franchigia: la soglia serve a individuare i contribuenti interessati, mentre la tassazione si calcola sulle plusvalenze maturate relative alle attività coinvolte.

Per chi si trasferisce all’estero per lavoro, studio o motivi familiari senza possedere investimenti di questa entità, la nuova imposta non scatterebbe.

Quanto si paga: l’aliquota del 26% e il calcolo sulle plusvalenze

Secondo il testo attualmente previsto, l’imposta viene calcolata applicando le aliquote ordinarie alle plusvalenze finanziarie interessate.

Per molti investimenti l’aliquota di riferimento è il 26%, mentre per alcune categorie, come i titoli di Stato italiani ed equiparati, si applica il trattamento agevolato corrispondente al 12,5%.

Per capire il possibile impatto economico basta un esempio. Un investitore che possiede strumenti finanziari acquistati per 800mila euro e oggi valutati un milione, con una plusvalenza latente di 200mila euro interamente soggetta all’aliquota del 26%, potrebbe trovarsi a dover versare 52mila euro.

Una somma che, in assenza di meccanismi di differimento, sarebbe dovuta anche senza aver venduto gli strumenti finanziari.

Il disegno di legge prevede infatti, come regola generale, il pagamento entro 180 giorni dalla perdita della residenza fiscale italiana.

Si può rinviare il pagamento dell’exit tax?

Il testo della manovra introduce alcuni meccanismi per attenuare l’impatto immediato del prelievo.

Chi trasferisce la propria residenza fiscale in un Paese dell’Unione europea, oppure in determinati Stati che garantiscono adeguata cooperazione fiscale e assistenza nella riscossione, potrebbe chiedere di differire il pagamento fino alla vendita degli investimenti.

Non si tratterebbe, però, di una sospensione completamente gratuita: sarebbe necessario versare un acconto pari al 50% dell’imposta e presentare un’idonea garanzia.

Il differimento avrebbe una durata di cinque periodi d’imposta per i trasferimenti nell’Unione europea e di dieci negli altri Paesi ammessi.

Un elemento importante riguarda gli investimenti che non vengono venduti durante questo intervallo: secondo la proposta, in presenza delle condizioni previste, l’imposta non sarebbe più dovuta su quelle attività, con restituzione delle somme versate in eccedenza. Sono inoltre disciplinati i casi di successione e di ritorno alla residenza fiscale italiana.

Il governo potrebbe alzare la soglia da 800mila a 5 milioni

La parte più importante del dibattito riguarda ora le possibili modifiche alla disposizione.

Dopo le critiche ricevute, il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha confermato la disponibilità del governo a rivedere il meccanismo della nuova tassa.

Una delle ipotesi emerse è quella di innalzare il limite patrimoniale da 800mila a 5 milioni di euro, restringendo sensibilmente la platea dei contribuenti interessati.

Si valuta inoltre una possibile esclusione dei nuovi residenti arrivati in Italia beneficiando del regime fiscale agevolato sui redditi esteri.

Il problema sollevato da consulenti ed esperti riguarda soprattutto il rischio di compromettere l’attrattività fiscale dell’Italia per gli investitori internazionali. Una tassazione in uscita particolarmente onerosa potrebbe scoraggiare chi sta valutando di trasferirsi nel Paese, soprattutto se teme di dover sostenere costi elevati nel momento in cui decidesse di ripartire.

Dall’altra parte, la finalità dichiarata della disposizione è tutelare il diritto dello Stato a tassare i guadagni maturati durante la residenza italiana, evitando che un successivo trasferimento renda impossibile il prelievo.

L’eventuale innalzamento della soglia a 5 milioni resta, per il momento, un’ipotesi e non una modifica approvata.

Da quando entrerebbe in vigore la nuova tassa

Se approvata nella formulazione attuale, la nuova exit tax si applicherebbe ai contribuenti per i quali la perdita della residenza fiscale italiana acquista efficacia a partire dal 1° gennaio 2027.

La data è particolarmente importante per chi sta programmando un trasferimento all’estero, perché la disciplina fa riferimento alla perdita della residenza fiscale e non semplicemente al giorno della partenza o al cambio di indirizzo.

Restano inoltre da definire alcuni aspetti applicativi, che dovranno essere precisati da un successivo decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per il momento, quindi, lasciare l’Italia non comporta automaticamente il pagamento di una nuova tassa. L’exit tax 2027 resta una proposta rivolta a specifiche categorie di contribuenti, il cui perimetro potrebbe cambiare nel corso dell’esame parlamentare.

Sarà il testo definitivo della manovra a stabilire chi dovrà pagarla, su quali investimenti e con quali modalità.