Far finta di niente. E’ la linea scelta da Charles Leclerc che ha parlato al media di Doha in vista del gran premio del Qatar. Il pilota monegasco non spiega, non analizza, non va oltre i duelli rusticani visti a Las Vegas e puniti dalla Fia con una sua penalizzazione. Come se non fosse successo niente. O quasi “Siamo piloti forti che vogliono vincere. Purtroppo, di recente troppi eventi si sono verificati. Consapevole della posizione di Vasseur, devo accettarlo. Soluzione? Non posso approfondire e parlare delle regole d’ingaggio, ma la cosa più importante è trovare una soluzione per evitare problemi il più possibile. Lo stiamo facendo ma non posso parlarne”. Sarebbe stato meglio, per tutti ma soprattutto per chi lavora a Maranello e per i milioni di tifosi sparsi per il mondo dire cosa sta succedendo tra Leclerc e Hamilton, i due piloti Ferrari che sembrano due cavalli imbizzarriti e ai quali non riesce a mettere il freno nè il team principal Vasseur, né tantomeno l’azionista di maggioranza John Elkann.

Rivincita a Doha?

Un’altra annata nera per Maranello, ma lasciare che i piloti si scannino in pista va oltre ogni limite e chi governa la Ferrari non è in grado, non è all’altezza di gestire una situazione neanche tanto imprevedibile perchè dal momento dell’ingaggio di Hamilton si era capito che due galli nello stesso pollaio non possono stare e il gallo che già era lì, Leclerc appunto, non ha gradito l’arrivo di Hamilton. IL problema è che Lewis si porta dietro i sette titoli mondiali vinti e che ha spostato gli equilibri e probabilmente anche il termometro del tifo ferrarista. “Siamo piloti forti che vogliono vincere. Purtroppo, di recente troppi eventi si sono verificati. Consapevole della posizione di Vasseur, devo accettarlo. Soluzione? Non posso approfondire e parlare delle regole d’ingaggio, ma la cosa più importante è trovare una soluzione per evitare problemi il più possibile. Lo stiamo facendo ma non posso parlarne”. Vediamo cosa succede in pista, sperando di non dover assistere ad altri spettacoli pietosi e ai silenzi imbarazzati su questioni che dovrebbero essere spiegate, non nascoste. A proposito non si hanno notizie di interventi di John Elkann, fino a prova contraria il numero uno della Ferrari.