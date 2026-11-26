Un tempo più prezioso dell’oro, riservato ai dettagli sacri dei capolavori di Giotto e Michelangelo e capace di mandare in rovina pittori come Vermeer: la storia segreta del leggendario Blu Oltremare

Nella storia dell’arte esiste un colore un tempo più prezioso e ambito dell’oro. Un pigmento riservato a dettagli sacri e per il quale i pittori erano disposti a spendere una fortuna e, in alcuni casi, persino a indebitarsi.

Il suo nome è Blu Oltremare (Ultramarinus, letteralmente “da oltre il mare”), così detto perché la sua importazione in Europa avveniva esclusivamente dai porti di Siria e Palestina, noti durante il Medioevo come Outremer (oltremare, appunto).

Origine e peculiarità del Blu Oltremare

Questo pigmento leggendario nasceva dal lapislazzuli, una pietra estratta esclusivamente nelle remote miniere del Badakhshan, nell’odierno Afghanistan, e trasportata in Europa lungo le antiche vie carovaniere.

Persino Marco Polo visitò le cave nel 1271, come descritto ne Il Milione, meravigliandosi di un materiale che definì «il migliore e il più fine del mondo».

In merito alla produzione del Blu Oltremare, ridurre semplicemente il minerale in polvere non bastava: la presenza di impurità come calcite e pirite avrebbe reso la tinta opaca e grigiastra. Per isolare il blu puro occorreva un procedimento lunghissimo, tramandato con minuzia da Cennino Cennini nel suo celebre Libro dell’arte.

La pietra veniva finemente macinata e amalgamata con cera d’api, resina di pino e mastice fino a formare un panetto malleabile. Questo impasto veniva poi immerso e lavorato in una soluzione tiepida di acqua e cenere, la liscivia.

Qui, mentre le impurità restavano intrappolate nella massa cerosa, le particelle più pure e brillanti si rilasciavano nel liquido, depositandosi sul fondo pronte per essere essiccate.

Il suo utilizzo

Nel mondo della pittura europea è solo tra il Duecento e il Trecento che trova un impiego più diffuso.

L’utilizzo di questo pigmento rarissimo ed elitario era prima limitato quasi esclusivamente alla miniatura su pergamena dei codici più lussuosi (come quelli ottoniani o romanici).

Nell’impero Bizantino (o più correttamente: nell’Impero Romano d’Oriente), dove i commerci con l’Asia erano fiorenti ben prima dell’ascesa delle potenze marinare italiane, lo si ritrova nei manoscritti miniati imperiali e, più raramente, in alcuni affreschi o icone di altissima committenza.

L’intensificarsi dei traffici commerciali tra Venezia, Genova e i porti del Levante, soprattutto in seguito alle crociate, rese l’approvvigionamento della pietra grezza più regolare rispetto ai secoli precedenti, consentendone un utilizzo più diffuso nella pittura.

Il valore pittorico

Proprio dal Duecento e Trecento iniziò a consolidarsi l’iconografia della Vergine Maria con il manto blu, trasformando il Blu Oltremare in un simbolo teologico e di prestigio sociale.

Lo dimostra Giotto, che nella Cappella degli Scrovegni a Padova distese il Blu Oltremare in alcuni dettagli dei manti della Vergine e di Cristo; o Duccio di Buoninsegna, che nella sua Maestà lo riservò alle medesime vesti, bordandole d’oro per esaltarne la sacralità; e ancora Michelangelo, la cui Deposizione di Cristo nel sepolcro (1500-1501) sarebbe rimasta incompiuta proprio per l’impossibilità di procurarsi l’ambito pigmento, utilizzato invece nel Giudizio Universale della Cappella Sistina.

Ma fu nel Seicento che questo azzurro leggendario trovò forse il suo interprete più devoto e insieme più imprudente: Johannes Vermeer.

Il maestro di Delft ne fece un uso così generoso e reiterato (si pensi al turbante della Ragazza con l’orecchino di perla), da spingere la sua famiglia sull’orlo del lastrico: la passione per il Blu Oltremare, unita a una produzione scarsa e a una gestione finanziaria dissennata, lo portò a indebitarsi pesantemente, tanto che alla sua morte, nel 1675, lasciò la moglie e i figli in condizioni economiche disastrate.

Il costo nel tempo

Nel Medioevo e nel Rinascimento un’oncia (circa 28 grammi) di Blu Oltremare purissimo costava fino a 4-5 fiorini d’oro, superando anche di cinque volte il valore del metallo prezioso (una cifra equivalente a oltre 10.000 euro odierni).

Per questo i committenti lo pesavano davanti al notaio e lo consegnavano a parte ai pittori. Nel Seicento, quando i conflitti europei bloccarono l’approvvigionamento di alternative come l’azzurrite, il suo prezzo restò proibitivo, contribuendo alla rovina di artisti come Vermeer.

I tentativi di creare un’alternativa artificiale (e più economica) furono molti, una recente ricerca dell’Università degli Studi di Bari afferma che Raimondo di Sangro, VII Principe di Sansevero, riuscì a creare la prima sintesi del Blu Oltremare artificiale, a metà del Settecento.

La vera svolta arrivò però nel 1826, quando il chimico francese Jean-Baptiste Guimet mise a punto la sintesi artificiale da caolinite, soda e zolfo. La sua commercializzazione portò a un crollo dei prezzi: oggi 1 chilogrammo di Blu Oltremare sintetico vale appena 25-60 euro, mentre quello naturale resta un lusso da migliaia di euro.