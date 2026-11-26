Una visita specialistica da prenotare, un esame diagnostico per il quale bisogna attendere mesi, una cura odontoiatrica o una terapia riabilitativa da pagare di tasca propria. Per molte famiglie italiane, il diritto alla salute si traduce sempre più spesso in una scelta economica: aspettare, rivolgersi a una struttura privata oppure rinunciare alle prestazioni di cui si avrebbe bisogno.
A fotografare questa realtà è il nuovo rapporto Health at a Glance: Europe 2026, pubblicato il 25 novembre dall’OCSE in collaborazione con la Commissione europea, che analizza lo stato di salute della popolazione e le prestazioni dei sistemi sanitari di 40 Paesi europei. Ne emerge un quadro complesso per l’Italia, che continua a registrare una delle aspettative di vita più alte d’Europa, ma investe nella sanità meno della media comunitaria, con una quota significativa delle spese sostenuta direttamente dai cittadini.
I dati arrivano nel pieno del dibattito sulla legge di Bilancio 2027, mentre le Regioni chiedono maggiori risorse per garantire i livelli essenziali di assistenza e far fronte alla crescente domanda di prestazioni sanitarie.
Sanità italiana, quanto spendiamo rispetto al resto d’Europa
Nel 2024 la spesa sanitaria italiana si è attestata a 3.225 euro per abitante, contro una media dell’Unione europea di 3.955 euro. Una differenza di 730 euro per cittadino, pari a circa il 18,5%, calcolata tenendo conto delle differenze nel potere d’acquisto tra i diversi Paesi.
Ancora più evidente è il divario con alcune delle principali economie europee:
- Germania: 5.791 euro per abitante;
- Francia: 4.491 euro;
- Media dell’Unione europea: 3.955 euro;
- Spagna: 3.319 euro;
- Italia: 3.225 euro.
Il divario emerge anche considerando il rapporto tra spesa sanitaria e prodotto interno lordo. L’Italia destina alla salute l’8,5% del Pil, includendo sia la componente pubblica sia quella privata, contro il 10,2% della media europea.
Dopo il rallentamento registrato nel biennio 2022-2023, seguito all’eccezionale aumento degli investimenti durante la pandemia, nel 2024 la spesa sanitaria europea pro capite è tornata a crescere di circa il 5% in termini reali. Le stime preliminari per il 2025 indicano un ulteriore aumento della sua incidenza sul Pil europeo, che raggiungerebbe il 10,3%.
Spesa sanitaria privata: quasi un euro su quattro esce dalle tasche degli italiani
Uno degli aspetti più significativi del rapporto riguarda la distribuzione dei costi tra il sistema pubblico e le famiglie.
In Italia il finanziamento pubblico copre circa il 73% della spesa sanitaria complessiva, contro l’80% della media europea. Le somme pagate direttamente dai cittadini, definite dall’OCSE out-of-pocket expenditure, rappresentano invece il 23% del totale, una percentuale sensibilmente superiore al 16% registrato nell’Unione europea.
In Francia questa quota si ferma al 9%, mentre in Germania raggiunge l’11%.
La spesa diretta comprende ticket, visite specialistiche private, prestazioni odontoiatriche, farmaci non rimborsati e altri servizi sanitari acquistati senza il rimborso del sistema pubblico o di un’assicurazione.
Particolarmente significativo è il peso delle prestazioni ambulatoriali e odontoiatriche, che in Italia rappresentano circa la metà delle spese sanitarie sostenute direttamente dalle famiglie.
Si tratta di costi che possono diventare particolarmente gravosi per chi soffre di patologie croniche, necessita di controlli periodici o deve assistere familiari anziani e non autosufficienti.
Ospedali e visite specialistiche: dove il servizio pubblico copre meno
Il rapporto OCSE evidenzia una significativa differenza tra l’assistenza ospedaliera e quella ambulatoriale.
Nel primo caso, il sistema pubblico italiano garantisce una copertura particolarmente elevata, finanziando circa il 96% della spesa, rispetto al 92% della media europea.
Quando si passa alle prestazioni mediche ambulatoriali, però, la percentuale scende al 58%, contro il 77% dell’Unione europea, l’82% della Francia e il 92% della Germania.
È proprio nell’assistenza al di fuori degli ospedali che emerge una delle maggiori fragilità del sistema italiano. Visite specialistiche, accertamenti diagnostici e percorsi terapeutici possono comportare costi aggiuntivi per i pazienti, soprattutto quando i tempi di attesa del Servizio sanitario nazionale rendono difficile ottenere una prestazione in tempi compatibili con le proprie necessità.
Liste d’attesa e rinuncia alle cure: oltre 5,6 milioni di italiani coinvolti
Il problema dell’accessibilità delle prestazioni emerge anche dai dati nazionali.
Secondo l’Istat, nel 2025 il 9,6% della popolazione italiana, pari a oltre 5,6 milioni di persone, ha rinunciato ad almeno una visita specialistica o a un accertamento diagnostico di cui aveva bisogno, escludendo le prestazioni odontoiatriche.
Le lunghe liste d’attesa rimangono la principale motivazione, indicate dal 6,5% della popolazione, seguite dalle difficoltà economiche, che interessano il 5,2%, e dai problemi legati alla possibilità di raggiungere le strutture sanitarie, segnalati dall’1,4%.
Le motivazioni possono sovrapporsi: uno stesso paziente può infatti rinunciare a una prestazione perché non riesce a ottenerla in tempi adeguati attraverso il servizio pubblico e, contemporaneamente, non dispone delle risorse necessarie per rivolgersi al privato.
La disponibilità economica rischia così di incidere non soltanto sulla rapidità con cui si accede alle cure, ma anche sulla possibilità stessa di riceverle.
Quando le spese mediche diventano «catastrofiche» per le famiglie
Nel rapporto OCSE viene utilizzato anche un indicatore particolarmente significativo per misurare le difficoltà economiche generate dai costi sanitari: quello delle cosiddette spese sanitarie catastrofiche.
Con questa espressione si identificano le situazioni in cui le spese mediche sostenute direttamente raggiungono o superano il 40% della capacità economica residua di una famiglia, una volta considerate le necessità essenziali, come alimentazione, abitazione e utenze.
L’impatto, quindi, non dipende esclusivamente dall’importo della prestazione sanitaria, ma anche dalle condizioni economiche di chi deve sostenerlo. Una spesa relativamente contenuta per una famiglia con redditi elevati può rappresentare un ostacolo insormontabile per un pensionato o un nucleo familiare economicamente vulnerabile.
Secondo l’OCSE, il fenomeno interessa soprattutto le fasce di popolazione con minori disponibilità economiche.
Tanti medici, pochi infermieri: il problema del personale sanitario
La disponibilità di professionisti rappresenta un altro nodo strutturale della sanità italiana. Il nostro Paese conta 5,8 medici ogni mille abitanti, contro una media europea di 4,3, ma presenta uno squilibrio significativo sul fronte del personale infermieristico.
In Italia si registrano infatti 6,9 infermieri ogni mille abitanti, rispetto agli 8,6 della media europea e ai 12,5 della Germania.
A incidere sulla capacità di attrarre nuovi professionisti è anche il livello delle retribuzioni. Nel 2024, considerando il potere d’acquisto, un infermiere ospedaliero italiano percepiva mediamente 32.100 euro lordi all’anno, contro i 42.300 euro della media europea.
A questo si aggiunge il progressivo invecchiamento del personale medico: il 44% dei medici italiani ha almeno 55 anni, rispetto al 32% della media comunitaria.
Preoccupano anche le prospettive del ricambio generazionale. Nel 2025 le candidature ai corsi di laurea in infermieristica sono scese al di sotto del numero dei posti disponibili, dopo una contrazione delle domande del 25% nell’arco di un decennio.
Gli italiani vivono più a lungo, ma aumenta la domanda di assistenza
Nonostante le criticità, l’Italia continua a distinguersi positivamente per alcuni indicatori relativi alla salute della popolazione. La speranza di vita supera gli 83 anni, contro una media europea di 81,5 anni, e il Paese registra risultati particolarmente favorevoli anche per quanto riguarda gli anni di vita trascorsi in buona salute.
La longevità rappresenta però anche una sfida per la sostenibilità del sistema sanitario. L’invecchiamento demografico comporta una crescente domanda di assistenza continuativa, cure domiciliari, riabilitazione e servizi destinati alle persone non autosufficienti.
Una trasformazione che coinvolge direttamente anche i caregiver familiari, chiamati spesso a conciliare l’attività lavorativa con l’assistenza quotidiana ai propri cari, sostenendo costi economici e organizzativi che vanno ben oltre quelli delle singole prestazioni mediche.
Sanità e manovra 2027: il nodo delle risorse
La pubblicazione del rapporto OCSE coincide con il confronto parlamentare sulla legge di Bilancio 2027 e sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Lo scorso 4 novembre la Conferenza delle Regioni ha chiesto all’unanimità un incremento delle risorse disponibili, sottolineando come l’aumento dei costi dell’assistenza rischi di compromettere la capacità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, nonostante la crescita nominale dei finanziamenti registrata negli ultimi anni.
Il tema non riguarda esclusivamente la quantità delle risorse stanziate, ma anche la loro capacità di tradursi in nuove assunzioni, una riduzione dei tempi di attesa, servizi territoriali più efficienti e una maggiore accessibilità delle cure.
La questione centrale, alla luce dei dati OCSE, è quanto del costo della salute continuerà a essere sostenuto dalla collettività e quanto ricadrà direttamente sui bilanci delle singole famiglie, con il rischio che le differenze di reddito si traducano in altrettante disuguaglianze nell’accesso alle cure.